В Петербурге впервые с начала четвертой ковид-волны начали сворачивать коронавирусные койки

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В Петербурге впервые с начала четвертой ковид-волны начали сворачивать коронавирусные койки
Санкт-Петербург

В Петербурге впервые за время четвертой ковид-волны начали сворачивать койки для коронавирусных больных. Эпидемиологическая ситуация в городе начала постепенно улучшаться, хотя все еще остается непростой.

Городской комитет по здравоохранению отчитался, что на днях в городе было свернуто 600 коек для лечения пациентов с КВИ.

«Количество коек для больных с новой коронавирусной инфекцией сокращено на 600. В "Ленэкспо" их число уменьшено на 200, в Госпитале для ветеранов войн - на 400», - сказано в релизе Комздрава.

Число госпитализаций в городе на Неве уменьшилось, пишет РИА Новости, и именно этим продиктовано сокращение коечного фонда.

Пресс-служба администрации губернатора распространила справку о ситуации с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге. В соответствии с документом, на данный момент прием больных с коронавирусом продолжают вести 18 стационаров, из которых 15 городских, а три - федеральных. В медучреждениях развернуты 8 888 коек. 47,28% из них по состоянию на сегодня остаются свободными.

В то же время на днях Александр Беглов, губернатор Северной столицы России, предупредил о том, что риски нового подъема ковид-заболеваемости никуда не делись и продолжают сохраняться. Поэтому тем, кто еще не сделал прививку, стоит подумать об этом.

Как ранее сообщалось, главный санитарный врач своим постановлением сделала вакцинацию от коронавируса для петербуржцев старше 60 лет обязательной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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