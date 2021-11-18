Президент ФЗНЦ указал на несколько абсурдных обстоятельств в деле Барабанщикова

Президент Фонда защиты национальных ценностей высказался по поводу уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя Управления соцпитания Смольного.

Максим Шугалей рассказал в своем Телеграм-канале о том, что Алексея Барабанщикова фактически обвиняют в том, что город заключил контракт с подрядчиком, который не стал искусственно занижать цену на школьное питание ради победы в конкурсной закупке. При этом, по мнению ученого- социолога, таким образом на том конкурсе поступил менее опытный конкурент без должного технического оснащения – он именно искусственно снизил стоимость предлагаемых услуг.

«Но это только часть абсурда. Дело в том, что решение о результате конкурса на закупку принималось комиссией, в которой Барабанщикова не было. Более того, от Управления соцпитания в комиссии присутствовал только один человек, все остальные – из Комитета по госзаказу. И всю документацию тоже готовил Комитет по госзаказу» - заявляет президент ФЗНЦ - Максим Шугалей.

По мнению социолога, Барабанщикова также обвинили в том, что он укрупнил госзаказы в интересах подрядчика. При том, что требование об укрупнении он официально в письменной форме получил от своего руководства, а именно – от губернатора Санкт-Петербурга.

«На все это есть официальные документальные подтверждения. У кого-то забрали вкусный кусок пирога? Иначе я не понимаю, как это дело могло вообще пойти в ход», - задался вопросом Шугалей.

Напомним, что следствие считает, что летом 2020 года Барабанщиков повлиял на итоги торгов за контракты для школ Пушкинского района, в результате чего победителем оказалось предприятие, предложившее более качественные услуги, но дороже, чем у конкурента. Именно это, по мнению правоохранительных органов, могло нанести ущерб городу на 24 миллиона рублей – сумма же высчитана из разницы ценовых предложений комбинатов соцпитания на торгах. Барабанщиков обвиняется в нарушении ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба».

15 ноября по решению суда Барабанщиков был помещен под стражу. В СИЗО он будет находиться до 9 января 2022 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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