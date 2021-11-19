В Петербурге изучат обстоятельства смерти вакцинированного пациента

Специальная экспертная комиссия приступит к изучению обстоятельств смерти вакцинированного от ковида петербуржца. По заявлению главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, иммунологическая комиссия проведет проверку в этом месяце или в начале следующего. Результаты проверки озвучат после ее окончания, подчеркнул Лисовец.

Как ранее стало известно, в первой половине ноября в больнице святого Георгия скончался 59-летний Анатолий Хрычев, который прошел полный цикл вакцинации. Мужчина, который вел здоровый образ жизни, получил второй компонент вакцины более полугода назад. У пациента было поражено 50% легких.

Добавим, что всего за время пандемии в Петербурге подтверждено 766 тысяч случаев заражения. Излечились 694?876 человек, скончались 25?427. Летальность болезни в регионе составляет 3,3%.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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