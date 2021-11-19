Перед задержанием Барабанщиков рассказал о связях районных чиновников с частными пищекомбинатами

Незадолго до задержания бывший руководитель Управления социального питания Петербурга Алексей Барабанщиков дал интервью, в котором рассказал о связях чиновников районных администраций с крупнейшими картелями соцпита. Поначалу журналисты побоялись публиковать резонансный материал. Однако сейчас издание «Блокнот» все же выложило вторую часть интервью.

С конца 2018 года Управлением Федеральной антимонопольной службы по Петербургу был выявлен ряд картельных сговоров. Наиболее показательный случай произошел в Колпинском районе, где восьми комбинатам удалось при помощи местных чиновников заключить контракты на сумму более 450 млн рублей. Как считает Барабанщиков, подобные схемы негативно отражаются на конкуренции при закупках в сфере питания, а сама картелизация была бы невозможна без участия районных администраций. Причем эта проблема возникает и в других районах Северной столицы.

Впрочем, экс-глава УСП отметил и положительные тенденции на рынке соцпита. К примеру, было проведено укрупнение тендеров, и они частично перешли от районных администраций к комитету по государственному заказу. Таким образом можно было бы помешать сговорам районных чиновников с бизнесом. Несмотря на это, реформу не удалось реализовать, поскольку многие контракты по-прежнему распределялись районными администрациями. Барабанщиков допустил, что делается это не без ведома Смольного, и усомнился, что город сумеет в срок выполнить поручение президента РФ по организации школьного питания.

«Исполнение поручения срывается, потому что все еще есть чиновники, которым хочется заработать денег любым способом, в том числе экономя на качестве еды у школьников и воспитанников детских садов. И я не вижу особого рвения со стороны Смольного в деле борьбы с коррупцией. Может быть, потому что есть иные приоритеты, может быть, потому что 15 миллиардов в год это слишком большой соблазн», - рассказал бывший руководитель УСП.

Вероятно, критика петербургских властей может оказаться невыгодна многим районным чиновникам, так как при обнародовании этого интервью на ситуацию могут обратить внимание в федцентре. В таком случае в городе придется проводить реальную реформу, и не факт, что регулярно участвующие в картелях и прочих незаконных схемах предприятия и частные лица будут к ней готовы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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