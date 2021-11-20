Япония победила COVID с помощью дешевого препарата ивермектин

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Япония победила COVID с помощью дешевого препарата ивермектин
В Мире

За почти два года пандемии, более 12 месяцев доступности вакцин человечеству все еще не удалось справиться с коронавирусом. Но в мире есть страны, где удалось снизить уровень заболеваемости до минимума, а смертность - до нуля. Например, Япония. Возможно, не последнюю роль в этом сыграл препарат ивермектин - противопаразитарный препарат, широко используемый в ветеринарии.

Телеканал «Царьград», который обратил внимание на опыт Японии и других стран, подчеркивает, что лекарство очень дешевое. Первыми его стали использовать медики стран третьего мира из Латинской Америки, Азии и Африки, поскольку применять для лечения ковид-19 другие препараты, которые стоят огромных денег, у них нет никакой возможности.

К тому же выяснилось, что ивермектин и как профилактический препарат показал себя очень достойно.

Председатель медицинской ассоциации Токио Харуо Одзаки предложил использовать медикам Японии это средство. Многие медики отнеслись к этому призыву с иронией, не воспринимая его всерьез. Но те, кто начали применять его в своей практике, были удивлены полученным результатам. Пересмотрели свою позицию и критики ивермектина, ведь не исключено, что именно благодаря ему в октябре нынешнего года в стране Восходящего солнца смертность от коронавируса была сведена к нулю.

Впрочем, некоторые японские ученые предположили, что Японии удалось справиться с коронавирусом потому, что дельта-штамм запустил процесс уничтожения.

Однако если все дело именно в ивермектине, то... не все так просто, как кажется.

Если предположить, что можно взять и победить коронавирус с помощью этого неимоверно дешевого лекарства, для Биг Фармы это будет «конец» и самая настоящая катастрофа - сверхприбыль уже запланирована на год вперед...

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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