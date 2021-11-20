Инфекционист Никифоров: Подростков ждет COVID-вакцинация, у нас другого выхода нет

Россия все равно рано или поздно придет к вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. О необходимости начать ее как можно быстрее заявляют многие отечественные специалисты. Доктор медицинских наук, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров это мнение разделяет.

По его словам, для того чтобы остановить пандемию коронавируса в стране, следует начать массовую вакцинацию подростков. В других странах прививки несовершеннолетним от ковида ставят уже несколько месяцев, и результат уже заметен. Снижается не только уровень заражений, но и летальных исходов.

«У нас другого выхода нет. Это вынужденная мера. Это форс-мажор. Весы, на одной чаше которых потенциальный летальный исход, а на другой — применение вакцины, пусть и не до конца изученной. Но, с другой стороны, наш «Спутник» — не кандидат на Нобелевскую премию, не прорыв в медицине», — приводит слова Никифорова издание v1.ru.

Доктор наук призвал не верить распространяемой антивакцинаторами информации о том, что вакцина якобы вмешивается в геном. Это неправда, уверяет эксперт, настоящая «чушь собачья», передергивание фактов и безграмотные размышления антиваксеров.

Стоит отметить, что, оценивая необходимость введения в России массовой вакцинации несовершеннолетних, большинство медиков подчеркивают: дети стали чаще болеть ковидом, но все же у большинства заболевание протекает в легкой форме. Тем не менее некоторые из них умирают - например, в Волгограде недавно от коронавируса скончалась двухлетняя девочка... Увы, это не единственный трагический исход заболевания коронавирусом среди несовершеннолетних в стране.

«Мы все чаще встречаем детей, болеющих в тяжелой форме. Вирус мутирует, и все эти мутации направлены не на ослабление течения болезни, не на облегчение состояния пациента, а на ужесточение клинического течения. Есть небезосновательные опасения, что у детей болезнь будет массово перетекать в тяжелые формы, как это было в начале пандемии у взрослых», - поведала профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней ВолгГМУ Любовь Крамарь.

По ее мнению, вакцинация детей необходима прежде всего для того, чтобы исключить нехорошие последствия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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