Барабанщиков уличил Смольный в желании заработать на сфере школьного соцпита

Незадолго до задержания Алексей Барабанщиков дал интервью. В нем экс-глава Управления соцпитания рассказал о картелизации на рынке школьного питания и виновниках происходящего. Многие журналисты побоялись публиковать этот материал. Об интервью стало известно благодаря изданию «Блокнот».

С 2018 года УФАС раскрыло немало картельных сговоров на рынке соцпита. В них участвовали крупные частные комбинаты и районные чиновники. Например, в Колпинском районе сотрудники администрации помогли поставщикам провернуть один их самых крупных картелей – на 450 млн рублей.

«Годами в одних и тех же районах побеждают одни и те же компании, годами в Арбитражном суде Санкт-Петербурга рассматриваются дела по заявлениям конкурентов этих компаний, а воз и ныне там. И картелизация тоже была бы невозможна без участия сотрудников администраций районов», — рассказывает Барабанщиков, отмечая, что такие проблемы существуют во многих районах Петербурга.

Чтобы улучшить сферу соцпита, была проведена реформа. Контроль над торгами перешел от районных администраций к комитету по госзаказу, для чего тендеры укрупнились. Несмотря на это, поставщики нашли способ проворачивать все так, чтобы торги контролировали районные чиновники.

«Очень важно понимать, что рынок социального питания — это примерно 15 миллиардов рублей в год. Когда часть конкурсов проводится через Комитет по госзаказу, а часть – все равно через администрации районов. Деньги очень большие, и я, если честно, не верю, что все эти договоренности о разделе рынка заканчиваются на уровне отдельных администраций районов», — считает Барабанщиков.

Он уверен – Петербург не успеет выполнить поручение российского президента и реформировать рынок школьного питания. Для этого детей должны кормить качественной едой, приготовленной на современном оборудовании. Со всем этим у петербургских поставщиков большие проблемы.

«Исполнение поручения срывается, потому что все еще есть чиновники, которым хочется заработать денег любым способом, в том числе экономя на качестве еды у школьников и воспитанников детских садов. И я не вижу особого рвения со стороны Смольного в деле борьбы с коррупцией. Может быть, потому что есть иные приоритеты, может быть, потому что 15 миллиардов в год это слишком большой соблазн», — подытожил бывший глава УСП.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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