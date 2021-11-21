В Греции исследователи EKPA пояснили отказ медиков Евросоюза от COVID-вакцинации

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В Греции исследователи EKPA пояснили отказ медиков Евросоюза от COVID-вакцинации
В Мире

В ходе нового исследования, которое проводилось силами специалистов EKPA Греции, был найден ответ на вопрос, почему многие медики стран Евросоюза отказываются проходить вакцинацию от коронавируса.

Опрос показал, что врачи и медсестры опасаются вовсе не негативных последствий для здоровья от сделанной прививки. Вакцинацию они не проходят потому, что подвержены... эффекту «ноцебо». Это как плацебо, только наоборот.

Человек внушает себе, что после прививки у него обязательно начнутся определенные проблемы со здоровьем и он столкнется с побочными эффектами. 

«Проще говоря, человек отказывается прививаться по той причине, что начитался в интернете фейков про прививку плюс раньше видел у себя или у других людей негативные реакции на фармакологические средства, и из этого заключил, что от антиковидной вакцины ему тоже будет не очень хорошо», — пояснили в EKPA.

Внушению очень сильно подвержены многие медработники, особенно если это женщины. Самое нехорошее в данной ситуации, по мнению исследователей, что к мнению таких медиков прислушиваются многие люди. Это очень четко прослеживается по темпам вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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