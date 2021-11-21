В Петербурге сообщили об очередном отравлении школьников

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В Петербурге сообщили об очередном отравлении школьников
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Нескольких учеников школы № 575 Приморского района Петербурга госпитализировали с признаками пищевого отравления, передают местные СМИ. Поставкой питания в данное учебное заведение занимается комбинат «Фирма Флоридан».

Родители рассказали, что дети начали жаловаться на самочувствие вечером 19 ноября. Как сообщила мать ученика второго класса, у ребенка появилась слабость и поднялась температура. 

«Вызвала врачей в полшестого, ребенок лежит никакой. Глаза закрыл, температура высокая, жалуется на живот», - сообщила родительница.

Другие родители отмечали, что у детей началась рвота и диарея. Они обратились за помощью к медикам, однако оперативно прибыть сотрудники скорой не могли из-за большого количества вызовов.

Представители школы сообщили, что директор в курсе сложившейся ситуации и попросили родителей сообщить о заболевших классным руководителям. 

Это уже второе отравление школьников за последнее время, где фигурирует «Фирма Флоридан». В прошлом месяце случай массового отравления детей был зафиксирован в гимназии № 85 Петроградского района, которую также обслуживает комбинат. По итогам проверки специалисты надзорных служб выявили нарушения СанПиН со стороны поставщика.

Родители школьников неоднократно выражали недовольство качеством питания от «Флоридана», в том числе и через местные СМИ. На данный момент в отношении поставщика в некоторых школах проводятся проверки. Это может указывать на то, что комбинат испытывает определенные сложности с исполнением контрактов. 

Интересно, что «Фирма Флоридан» получила контракты в Приморском районе в 2020 году при вызывающих некоторые вопросы обстоятельствах. Изначально на организацию питания здесь претендовал городской поставщик, но торги были аннулированы УФАС, после чего Смольный провел новые. По их итогам и определили победителя, которым стал «Флоридан». 

Ранее о возможных коррупционных связях петербургских чиновников и частных комбинатов ранее говорил бывший глава УСП Алексей Барабанщиков, который сейчас задержан по уголовному делу о якобы причинении ущерба. Однако журналисты уверены, что настоящей причиной преследования Барабанщикова стала его принципиальная позиция в отношении организации соцпитания в школах Петербурга.

Известно, что одной из сотрудниц «Флоридана» раньше являлась Инесса Захватова. Ее супруг Игорь Захватов - помощник губернатора Александра Беглова и сын его давнего друга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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