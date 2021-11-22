WP: В США могут уволить почти 10 000 морпехов из-за отказа от вакцинации

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WP: В США могут уволить почти 10 000 морпехов из-за отказа от вакцинации
В Мире

Некоторые журналисты и общественники США клеймят позором американских морских пехотинцев, называя их несознательными гражданами. Они продемонстрировали наихудшие результаты в армии страны по темпам вакцинации от коронавируса.

Журналисты газеты Washington Post пишут, что привиться к установленному сроку (28 ноября) не успевают порядка 10 тысяч морпехов и им такая оплошность грозит не просто отстранением, а увольнением. После указанной даты они не будут допущены до службы.

Такое количество невакцинированных именно среди морпехов удивляет журналистов. Кто-кто, но именно они всегда отличались высокой самоорганизованностью и дисциплиной. Но в данном случае, как выяснилось, многие из морпехов не прививаются принципиально.

При этом они не собираются вакцинироваться даже сейчас, когда командование пригрозило увольнением.

На текущий момент в США привиты от коронавируса 94 процента военнослужащих.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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