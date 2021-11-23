Израиль снизил возрастной порог вакцинации от COVID-19 до 5 лет

Израиль существенно снизил возрастной порог вакцинации от COVID-19 - с сегодняшнего дня в стране начинают прививать детей от 5 лет. Необходимость ставить прививки даже дошкольникам там объясняют тем, что они стали чаще заболевать, а также наравне со взрослыми распространяют вирус.

Израиль остается в лидерах по темпам вакцинации от коронавируса в мире, хотя за последние месяцы они и замедлились. Двумя дозами вакцины в стране привиты свыше 80 процентов взрослого населения. Летом там начали охватывать вакцинами подростков с 12 до 18 лет. Теперь вакцинировать будут и младших школьников - со вторника вакцинация разрешена для возрастной категории 5-11 лет.

Ставить детям будут треть взрослой дозы препарата от Pfizer.

«В Израиль доставлено достаточное количество доз детской вакцины Pfizer, и в очень значительных объемах. Мой сын станет одним из первых в стране, кто поставит антиковидную прививку», — поведал премьер Израиля Нафтали Беннет.

Он добавил, что в ноябре в стране на детей в возрасте 5-11 лет пришлось треть новых зарегистрированных случаев коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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