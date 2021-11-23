Европейские власти заявили о новой молниеносной волне COVID-19

В Европе снова вводятся ограничения из-за COVID-19, а европейцы выходят на улицы протестовать против этого.

Демонстрации против коронавирусных ограничений проходили в Австрии на минувших выходных, передает РБК . В некоторых городах они переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

В Австрии, например, с 22 ноября начал действовать 20-дневный общий локдаун, в том числе распространяемый на вакцинированных и переболевших коронавирусом. И только с 13 декабря в стране могут снять отдельные ограничения для тех, кто вакцинировался. При этом в Австрии уже вводят обязательную вакцинацию, что также взывало протесты многих граждан.

Проходили протесты и Нидерландах, где люди тоже выступают против коронавирусных ограничений. Там частичный локдаун введен с 13 ноября на три недели, хотя в стране вакцинировано уже около 70% населения.

Резко растет число зараженных и в Германии, где ежедневно сейчас от коронавируса умирает не менее 200 человек, при том что вакцинация также составляет около 70%.

Протестные акции против коронавирусных ограничений проходили в Италии. А вот во Франции выходные прошли относительно спокойно. Недовольны планами правительства усилить коронавирусные ограничения и британцы.

Тем временем в Великобритании уже говорят о рисках из-за нового подвида дельта-штамма — AY.4.2. Он может быть заразнее как минимум на 10%, чем дельта. Но при этом он чаще вызывает бессимптомное течение болезни, либо легкую форму COVID-19.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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