Европейские власти заявили о новой молниеносной волне COVID-19

В больницы Франции с коронавирусом сейчас поступает больше вакцинированных, чем невакцинированных людей. «Нормально ли это?!», - вопрошает на
Ученый Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Андрей Глушков направил губернатору Челябинской области письмо, в котором предложил довольно
В ходе нового исследования, которое проводилось силами специалистов EKPA Греции, был найден ответ на вопрос, почему многие медики стран Евросоюза
В мире нет ни одной вакцины, и не только от коронавируса, у который бы напрочь отсутствовали побочные эффекты. Это, в принципе, понимают все. Однако
За почти два года пандемии, более 12 месяцев доступности вакцин человечеству все еще не удалось справиться с коронавирусом. Но в мире есть страны,
Иммунологи из Германии сообщили о том, как повторная вакцинация от COVID-19 влияет на иммунную систему человека. О высокой значимости ревакцинации от
В Турции взбунтовались военнослужащие и это может привести к серьезным последствиям для властей страны. Они грозятся массовым увольнением из
Россия все равно рано или поздно придет к вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. О необходимости начать ее как можно быстрее заявляют многие
Вирусолог Иван Яценко перечислил самые распространенные аргументы, которыми оперируют противники вакцинации. Однако они разбиваются о научные факты.
Немецкие ученые связали действия антипрививочников с уровнем образования. Сотрудники Института социальных наук Университета Гумбольдта в Берлине
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle