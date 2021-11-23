Европейские власти заявили о новой молниеносной волне COVID-19

Image 16+
Европейские власти заявили о новой молниеносной волне COVID-19
В Мире

В Европе снова вводятся ограничения из-за COVID-19, а европейцы выходят на улицы протестовать против этого.

Демонстрации против коронавирусных ограничений проходили в Австрии на минувших выходных, передает РБК. В некоторых городах они переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

В Австрии, например, с 22 ноября начал действовать 20-дневный общий локдаун, в том числе распространяемый на вакцинированных и переболевших коронавирусом. И только с 13 декабря в стране могут снять отдельные ограничения для тех, кто вакцинировался. При этом в Австрии уже вводят обязательную вакцинацию, что также взывало протесты многих граждан.

Проходили протесты и Нидерландах, где люди тоже выступают против коронавирусных ограничений. Там частичный локдаун введен с 13 ноября на три недели, хотя в стране вакцинировано уже около 70% населения.

Резко растет число зараженных и в Германии, где ежедневно сейчас от коронавируса умирает не менее 200 человек, при том что вакцинация также составляет около 70%.

Протестные акции против коронавирусных ограничений проходили в Италии.  А вот во Франции выходные прошли относительно спокойно. Недовольны планами правительства усилить коронавирусные ограничения и британцы.

Тем временем в Великобритании уже говорят о рисках из-за нового подвида дельта-штамма — AY.4.2. Он может быть заразнее как минимум на 10%, чем дельта. Но при этом он чаще вызывает бессимптомное течение болезни, либо легкую форму COVID-19.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Европейские власти заявили о новой молниеносной волне COVID-19

Сегодня, 11:28

Израиль снизил возрастной порог вакцинации от COVID-19 до 5 лет

Сегодня, 11:28

WP: В США могут уволить почти 10 000 морпехов из-за отказа от вакцинации

Вчера, 16:33

В Греции исследователи EKPA пояснили отказ медиков Евросоюза от COVID-вакцинации

21-11-2021, 14:33

Турецкие военнослужащие грозятся Эрдогану массовым увольнением из армии

21-11-2021, 10:53

Япония победила COVID с помощью дешевого препарата ивермектин

20-11-2021, 19:53

Успехи Швеции в борьбе с коронавирусом сочли сомнительными

20-11-2021, 14:08

Британские ученые выявили у медработников особый иммунитет к COVID-19

19-11-2021, 16:43

В Deutsche Welle назвали причины резкого роста случаев коронавируса COVID-19 в ФРГ

17-11-2021, 14:38

Итальянский вирусолог назвал причины вспышки ковида в Европе

17-11-2021, 11:03

В Италии полиция провела обыски у читателей Telegram-канала противников вакцинации

15-11-2021, 15:38

Эксперты спрогнозировали будущее пандемии коронавируса на многие годы вперед

14-11-2021, 13:13

Военный трибунал вместо вакцинации: Антипрививочникам грозят жесткие меры

14-11-2021, 10:13

В Нидерландах 85% вакцинированных и новый всплеск заражений

13-11-2021, 13:58

The Independent: врач Хопкинс объяснила, почему привившиеся умирают от COVID-19

9-11-2021, 10:58

Theexpose.uk написало о ковидной катастрофе из-за вакцин от коронавируса

9-11-2021, 10:53

Американский профессор: в США идет культурная война, которая может перерасти в гражданскую

6-11-2021, 09:18

В США тысячи сотрудников разведки могут быть уволены за отказ от вакцинации от COVID-19

5-11-2021, 11:53

Европейский регулятор прокомментировал нарушения при испытании вакцины Comirnaty от Pfizer

4-11-2021, 17:53

Далай-лама рассказал россиянам, как улучшить карму в эпоху COVID-19

4-11-2021, 16:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Le Figaro: в больницы поступает больше привитых, чем невакцинированных от COVID-19
  • 21-11-2021, 11:18

Le Figaro: в больницы поступает больше привитых, чем невакцинированных от COVID-19

В больницы Франции с коронавирусом сейчас поступает больше вакцинированных, чем невакцинированных людей. «Нормально ли это?!», - вопрошает на

Ученый ЮУрГУ предложил снизить заболеваемость COVID-19 путем снижения интенсивности вакцинации
  • Вчера, 16:43

Ученый ЮУрГУ предложил снизить заболеваемость COVID-19 путем снижения интенсивности вакцинации

Ученый Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Андрей Глушков направил губернатору Челябинской области письмо, в котором предложил довольно

В Греции исследователи EKPA пояснили отказ медиков Евросоюза от COVID-вакцинации
  • 21-11-2021, 14:33

В Греции исследователи EKPA пояснили отказ медиков Евросоюза от COVID-вакцинации

В ходе нового исследования, которое проводилось силами специалистов EKPA Греции, был найден ответ на вопрос, почему многие медики стран Евросоюза

Замалчивание данных о побочных эффектах снижает доверие россиян к COVID-вакцинации
  • 21-11-2021, 11:18

Замалчивание данных о побочных эффектах снижает доверие россиян к COVID-вакцинации

В мире нет ни одной вакцины, и не только от коронавируса, у который бы напрочь отсутствовали побочные эффекты. Это, в принципе, понимают все. Однако

Япония победила COVID с помощью дешевого препарата ивермектин
  • 20-11-2021, 19:53

Япония победила COVID с помощью дешевого препарата ивермектин

За почти два года пандемии, более 12 месяцев доступности вакцин человечеству все еще не удалось справиться с коронавирусом. Но в мире есть страны,

Иммунологи рассказали, как ревакцинация от коронавируса COVID-19 меняет иммунитет человека
  • Вчера, 09:43

Иммунологи рассказали, как ревакцинация от коронавируса COVID-19 меняет иммунитет человека

Иммунологи из Германии сообщили о том, как повторная вакцинация от COVID-19 влияет на иммунную систему человека. О высокой значимости ревакцинации от

Новости партнеров
Новости партнеров
Турецкие военнослужащие грозятся Эрдогану массовым увольнением из армии
  • 21-11-2021, 10:53

Турецкие военнослужащие грозятся Эрдогану массовым увольнением из армии

В Турции взбунтовались военнослужащие и это может привести к серьезным последствиям для властей страны. Они грозятся массовым увольнением из

Инфекционист Никифоров: Подростков ждет COVID-вакцинация, у нас другого выхода нет
  • 20-11-2021, 22:08

Инфекционист Никифоров: Подростков ждет COVID-вакцинация, у нас другого выхода нет

Россия все равно рано или поздно придет к вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. О необходимости начать ее как можно быстрее заявляют многие

Вирусолог Яценко перечислил самые распространенные аргументы противников COVID-вакцинации
  • 21-11-2021, 22:23

Вирусолог Яценко перечислил самые распространенные аргументы противников COVID-вакцинации

Вирусолог Иван Яценко перечислил самые распространенные аргументы, которыми оперируют противники вакцинации. Однако они разбиваются о научные факты.

Социологи из Германии объяснили действия антипрививочников уровнем образования
  • Вчера, 11:33

Социологи из Германии объяснили действия антипрививочников уровнем образования

Немецкие ученые связали действия антипрививочников с уровнем образования. Сотрудники Института социальных наук Университета Гумбольдта в Берлине