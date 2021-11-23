В Роспотребнадзоре назвали пожизненное противопоказание к вакцинации

Коронавирус особо опасен для пожилых людей, так как с возрастом у человека развиваются заболевания, которые переходят в хроническую форму. Более того, к старости иммунитет ослабевает и человек становится уязвимым перед атакой вирусных инфекций. Поэтому медики рекомендуют людям в возрасте за 60 вакцинироваться от коронавируса.

Наличие хронических патологий приводит к тому, что инфицированный может перенести болезнь очень тяжело и даже может умереть. Однако есть граждане, которым нельзя вакцинироваться по состоянию здоровья. В Минздраве перечислили заболевания, которые могут быть поводом для временного медотвода. Речь идет об острых инфекционных или неинфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней, ОРВИ, острых недугах желудочно-кишечного тракта. Прививаться можно через 2-4 недели после выздоровления.

Единственным противопоказанием для получения пожизненного медотвода от вакцинации является тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Такая реакция проявляется как анафилактический шок, отек Квинке, судороги, повышение температуры тела до 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре.

Медотвод по аллергическим заболеваниям подтверждается лечением в стационаре, отметила врач.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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