Руководство Петербурга готово разрешить публичные мероприятия, рискуя здоровьем горожан

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Руководство Петербурга готово разрешить публичные мероприятия, рискуя здоровьем горожан
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Администрация губернатора Петербурга Александра Беглова собирается разрешить проведение около 500 новогодних массовых мероприятий в Северной столице, игнорируя эпидемиологическую ситуацию в городе.

Как пишет издание DeltaNews, праздничные торжества в Петербурге могут собрать множество граждан, это следует из сообщения пресс-службы Смольного. При этом темпы заражения COVID-19 в городе остаются очень высокими, а соблюдение социальной дистанции на массовых мероприятиях более чем проблематично.

Летом нынешнего года руководство Петербурга одобрило широкие народные гуляния при праздновании Дня ВМФ, «Алых парусов», и во время матчей Евро-2020. Большинство участников мероприятий не носило масок, что получило огласку в социальных сетях и привело к росту количества больных коронавирусом. Новогодние массовые торжества могут иметь такой же негативный эффект, что вызывает особое беспокойство в условиях низких темпов прививочной кампании в Петербурге, резюмировали авторы DeltaNews.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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