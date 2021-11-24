Руководство Петербурга готово разрешить публичные мероприятия, рискуя здоровьем горожан

Ученый Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Андрей Глушков направил губернатору Челябинской области письмо, в котором предложил довольно
Врач-микробиолог Ирина Макарова указала на необычную закономерность, связанную с вакцинацией против коронавируса. По словам эксперта, привитые
Иммунологи из Германии сообщили о том, как повторная вакцинация от COVID-19 влияет на иммунную систему человека. О высокой значимости ревакцинации от
Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев считает, что вакцинация может спровоцировать коронавирус на
О риске вакцинации при высоком уровне антител рассказала доктор медицинских наук Наталья Калинина. Она сообщила, что в такой ситуации есть риск
Врио директора департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев во время состоявшегося сегодня круглого стола признал, что
Невзирая на то, что вакцинация от коронавируса во многих регионах страны является обязательной, не стоит забывать о том, что прививку не всем можно
Вирусолог Андрей Соколов рассказал, что среди привитых от коронавируса граждан старше 60 лет много умерших. Он пояснил, что люди разного возраста
В Европе снова вводятся ограничения из-за COVID-19, а европейцы выходят на улицы протестовать против этого. Демонстрации против коронавирусных
Немецкие ученые связали действия антипрививочников с уровнем образования. Сотрудники Института социальных наук Университета Гумбольдта в Берлине
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