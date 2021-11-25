Россия дала Турции военный ответ за сбитый шесть лет назад бомбардировщик Су-24

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Россия дала Турции военный ответ за сбитый шесть лет назад бомбардировщик Су-24
В Мире
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Шесть лет назад, 24 ноября, турецкий истребитель сбил российский фронтовой бомбардировщик Су-24, который выполнял боевое задание в Сирии. В этой связи блогер «Fighterbomber» рассказал о жестком ответе России и не только дипломатическом. Блогер заметил, что о военном ответе нигде не сообщалось, однако есть факты, которые подтверждают это заявление. Часть этих доказательств раскрыта в фильме «Небо». 

«Fighterbomber» пояснил, что всего ответов было три. Речь идет об официальном ответе, включающем запреты, ограничения, эмбарго, а также о неофициальном, о котором нет информации, однако есть фильм «Небо» с реальными кадрами. Что касается третьей ответки, то она была от российских граждан, которые отправились на турецкие курорты при первой возможности. 

По сути, блогер раскритиковал россиян, которые после инцидента с Су-24 полетели отдыхать на турецкий берег, пишет avia.pro.

Однако Турция не делала заявлений на этот счет, что вызывает сомнения относительно того, что Россия действительно дала военный ответ на сбитый бомбардировщик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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