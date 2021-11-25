Доктор Мясников заявил, что COVID-вакцинация не останавливает распространение коронавируса

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Доктор Мясников заявил, что COVID-вакцинация не останавливает распространение коронавируса
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Врач и телеведущий Александр Мясников, который выступает за наращивание темпов вакцинации, в своем Telegram-канале признал ставшие очевидными для многих граждан вещи. А именно: масочный режим и ограничительные меры не останавливают распространение коронавируса. Вакцинация, к большому сожалению, тоже.

«Постоянный масочный режим и прочие пресловутые мероприятия, да и вакцинация не останавливают, увы, распространение вируса», – написал доктор Мясников.

При этом важность вакцинации от коронавируса не стоит недооценивать. Благодаря вакцинам летальность от КВИ и число тяжелых случаев COVID-19 снизились в десятки раз, подчеркивает теледоктор.

Наглядным тому примером могут служить COVID-графики Франции. Там вакцинация продолжается темпами, которым можно позавидовать. При этом уровень заболеваемости в стране продолжает увеличиваться. Но смертность и число тяжелых случаев коронавируса по мере роста привитых граждан продолжает снижаться, и это главное.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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