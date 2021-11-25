Петербуржцы возмущены нехваткой препаратов и проблемами с записью на вакцинацию

Долгожданные вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» в скором времени поступят в поликлиники Санкт-Петербурга, однако, учитывая спрос на эти типы препаратов, их может не хватить всем желающим привиться до конца года.

В Северную столицу поступила довольно скромная поставка вакцин – всего 1800 комплектов «ЭпиВакКороны» и 2475 комплектов «КовиВака», тогда как петербуржцы в течение всего ноября жаловались в соцсетях на нехватку именно этих редких препаратов.

«СПб очень ждет!» — написал один из жителей Северной столицы в сообществе «CovivacКовиВак.

Недовольны горожане и организацией записи на вакцинацию. Многие отмечали, что в поликлиниках нетталонов, а в службе «112» якобы сообщают об отсутствии записи на прививку «КовиВаком». Недостаточно и «ЭпиВакКороны» для тех, кто хочет ревакцинироваться.

Кроме того, недавно в Единой региональной информационно-справочной службе произошел технический сбой, из-за которого люди не могли оформить запись на прием к врачу через интернет.

На фоне этих проблем довольно странно выглядят обращения градоначальника Александра Беглова, призывающего горожан прививаться. Эксперты не раз осуждали Смольный за медленные темпы вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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