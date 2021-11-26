Петербуржец: «Врачи сказали, что из-за прививки от ковида я стал разносчиком вируса и заразил свою 6-летнюю дочь»

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов оценил шансы на повторение японского ковид-чуда в России. В Японии в разгар очередной
Врач-микробиолог Ирина Макарова указала на необычную закономерность, связанную с вакцинацией против коронавируса. По словам эксперта, привитые
В «красных зонах», куда противников вакцинации пригласили главные врачи 11 больниц страны, реально творится невообразимое и люди умирают, но причина
Политолог Сергей Кургинян отреагировал на предложение группы врачей, выступающих за поголовную вакцинацию от коронавируса, устроить антиваксерам
Комментируя открытое письмо медиков российских больниц, направленное публичным особам, выступающим против вакцинации от коронавируса, эпидемиолог
Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев считает, что вакцинация может спровоцировать коронавирус на
Врио директора департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев во время состоявшегося сегодня круглого стола признал, что
Врач и телеведущий Александр Мясников, который выступает за наращивание темпов вакцинации, в своем Telegram-канале признал ставшие очевидными для
Российские врачи возмущены планами властей возбуждать уголовные дела в отношении медиков, которые являются противниками вакцинации и открыто об этом
При благоприятном стечении обстоятельств пандемию коронавируса удастся победить за полгода. Об этом рассказал директор по научной работе Самарского
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