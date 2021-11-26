Петербуржец: «Врачи сказали, что из-за прививки от ковида я стал разносчиком вируса и заразил свою 6-летнюю дочь»

Парадокс, но в России даже в рядах медработников немало таких, которые рассказывают, что привитые от коронавируса люди становятся источников заражения для других. Специалисты ежедневно объясняют, чтоэто не может быть правдой, так как вакцины не содержат живого вируса. Однако порой складывается впечатление, что они словно головой о лед бьются, так как остаются неуслышанными.

Издание «Доктор Питер» сегодня рассказало, с чем довелось столкнуться петербуржцу по имени Александр. Мужчина решил защититься от ковида и пошел в пункт вакцинации. Первую дозу ему поставили 22 декабря. Через неделю, 31 числа, заболела его дочь. У 6-летнего ребенка был насморк, небольшая температура. Родители врачей не вызывали, надеялись справиться своими силами. Но когда и через неделю девочке лучше не стало, вызвали скорую - это было 12 ноября.

«Приехали врачи, сказали, что температура, скорей всего, является признаком какого-то вируса. Когда узнали, что я не так давно сделал прививку, схватились за голову: мол, вы что, не знали, что теперь вы переносчик вируса и можете заразить ребенка? Я попытался расспросить, как это возможно, и почему меня об этом никто не предупредил, но на эти вопросы мне никто не ответил. В больницу ребенка класть не стали, сказали, что она «уже болеет, дома долечитесь», но официально диагноз не поставили», — рассказал житель Северной столицы.

Впрочем, педиатр, который приходил на вызов к девочке, заявил, что утверждения фельдшера - чушь. Терапевт, который приходил к Александру и его жене (у них симптомы, указывающие на коронавирус, проявились после второй дозы вакцины), также призвал не слушать «коллег со скорой».

«Распространяется миф, что вместе с вакциной в организм попадает вирус, что может привести к заражению окружающих. Однако это невозможно, ведь вакцинный препарат не содержит живого вируса и не может привести к заболеванию. Следовательно, вакцинированный не становится разносчиком коронавирусной инфекции. Наоборот, вакцинация — это самый эффективный и безопасный способ защиты не только себя, но и окружающих», - пояснил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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