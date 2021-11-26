Пациентов «ковидной» Больницы №40 кормят пловом без мяса и борщом без свеклы

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Пациентов «ковидной» Больницы №40 кормят пловом без мяса и борщом без свеклы
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Последние три года оказались богаты на скандалы в сфере социального питания Санкт-Петербурга. За это время Федеральная антимонопольная служба выявила семь картельных сговоров при распределении госконтрактов на рынке школьного питания. 

Эти обстоятельства, а также жалобы родителей и многочисленные случаи отравления детей, вынуждают надзорные органы держать под особым контролем ситуацию с организацией питания в школах и детских садах.

Однако не лучшим образом обстоят дела с питанием и в лечебных учреждениях Северной столицы. В этом плане показателен пример больницы №40 Курортного района. Медучреждение оснащено самым современным медицинским оборудованием, лечит и больных COVID-19. Но в соцсетях можно довольно часто встретить жалобы ее пациентов на еду.   

«Питание ужасное! Сын лежал в детской реабилитации весной. Дети кушают доширак, т.к. местную еду невозможно есть. Пришлось подключить всю родню, чтобы он там хоть что-то имел возможность кушать. Сама тоже не смогла съесть обед сына. Палаты за 3 недели убрали дважды. Мама лежала тоже и свекровь. Обе дети послевоенного времени, в еде неприхотливы совсем, но кушать там не могли», - рассказывают о своем пребывании в медучреждении петербуржцы.

Когда-то больница №40 готовила еду для пациентов самостоятельно, на своих площадях. С весны 2021 года ситуация изменилась. Организацией питания в медучреждении занялся комбинат «Артис-детское питание», выигравший тендер на 39 млн рублей. Примечательно, что остальные петербургские комбинаты проигнорировали эти торги, и «Артис» оказался единственным участником аукциона.  

Буквально через несколько месяцев представители медучреждения составили официальную претензию, в которой отмечалось, что компания «Артис-детское питание» поставляет блюда гораздо меньшей массы, чем была оговорена в контракте, сообщает издание "Новый день".   

Ущерб только за апрель больница №40 оценила в 212 тыс. рублей. Однако представители «Артиса» не сделали соответствующих выводов. Уже в июне больница подала новую претензию касательно недовеса блюд и их качества. На этот раз медучреждение оценило свой ущерб в 103 тыс. рублей. 

В претензии особо отмечалось, что готовая еда поставлялась в больницу на необорудованных для этих целей автомобилях. 

В июле 2021 года больница №40 провела еще один тендер на поставку продуктов питания, и вновь его проигнорировали все крупнейшие комбинаты города, за исключением «Артиса», которому и досталась победа на торгах. 

В последующих претензиях больницы №40 к комбинату «Артис-детское питание» отмечалось несоответствие числа порций творожных запеканок, заявленному в ведомости.

Довольно часто еда в медучреждение доставлялась уже холодной, а качество блюд оставляло желать лучшего. В гуляше не было мяса, а макароны представляли собой «одну слипшуюся вязкую массу». Больница получала от поставщика уже прокисшее молоко и картофельное пюре, рагу без овощей, а также плов без мяса и борщ без свеклы. Несколько раз «Артис» забывал привести требуемую для диетического питания гречку.

Были претензии у больницы и к качеству тары, в которой доставлялись продукты.

«Термосы из нержавеющей стали – отсутствуют уплотнительные резинки, корпус мятый, отсутствуют замки, повреждены ручки. Термосы имеют загрязнения, жирный многодневный налет», – говорилось в одной из претензий медучреждения к «Артис-Детское питание».

За прошедшие месяцы подобных нарушений в работе «Артиса» было выявлено предостаточно, но особое беспокойство у больницы №40 вызывают те из них, которые представляют реальную опасность для жизни и здоровья пациентов.    

В конце сентября комбинат поставил в медучреждение сливочное масло с признаками плесени. Месяцем ранее «Артис» по собственной инициативе добавил в кашу для диабетиков сахар.  

Любая из перечисленных претензий может быть основанием для разрыва контракта с комбинатом и включения его в перечень недобросовестных поставщиков. Однако этого не происходит. Более того, в конце октября прошел новый тендер на поставку продуктов в больницу №40, и его вновь выиграл «Артис-детское питание», оказавшийся единственным участником торгов. 

Некоторые участники рынка предполагают, что возможной причиной продолжения работы «Артиса» с больницей №40 является высокое покровительство, оказываемое комбинату.  

О связях чиновников города с крупными частными комбинатами питания неоднократно заявлял экс-руководитель Управления социального питания Алексей Барабанщиков. После одного из таких высказываний он был задержан правоохранительными органами и спешно уволен со своей должности губернатором Александром Бегловым, как утверждают журналисты. 

По данным СМИ, одним из инициаторов устранения Барабанщикова может выступать комбинат «Фирма Флоридан». Ранее в этой компании работала жена одного из спецпредставителей Беглова по взаимодействию с бизнесом Игоря Захватова. 

Примечательно, что при Барабанщикове вскрылись обстоятельства картельных сговоров между компаниями «Артис-детское питание» и «Фирма Флоридан» на сумму более 2 млрд рублей.  

Возможно, именно благодаря подобным связям «Артис» и продолжает поставлять питание в больницу №40 Курортного района, несмотря на многочисленные нарушения. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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