ВОЗ: новый COVID-штамм опасен даже для вакцинированных и переболевших

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ВОЗ: новый COVID-штамм опасен даже для вакцинированных и переболевших
В Мире
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Всемирная организация здравоохранения серьезно обеспокоена появлением в мире нового штамма коронавируса B.1.1.529, которому со вчерашнего дня присвоено название «омикрон».

О новом варианте стало известно 24 ноября. А сейчас появилась информация, что на некоторых территориях он принялся стремительно вытеснять дельта-штамм.

Некоторые эксперты предполагают, что новая вариация, вобравшая в себя 32 мутации, гораздо заразнее, представляет опасность в том числе для привитых и переболевших, так как может обходить иммунную защиту.

«Наша обеспокоенность кроется в том, что когда у вируса так много мутаций, это может повлиять на его поведение. В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили 10 случаев заражения новым штаммом COVID-19 B.1.1.529, и он может оказаться более патогенным, чем остальные варианты. Некоторые из 32 мутаций указывают на его высокую устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие мутации», — предупредили в ВОЗ.

Вчера в связи с появлением нового штамма ковида организация провела экстренное совещание. Ему было дано имя омикрон. На совещании было решено, что за выходные специалисты, настолько это будет возможным, изучат новый вариант, а в понедельник странам разошлют информацию по нему.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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