ВОЗ: новый COVID-штамм опасен даже для вакцинированных и переболевших

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов оценил шансы на повторение японского ковид-чуда в России. В Японии в разгар очередной
Комментируя открытое письмо медиков российских больниц, направленное публичным особам, выступающим против вакцинации от коронавируса, эпидемиолог
Политолог Сергей Кургинян отреагировал на предложение группы врачей, выступающих за поголовную вакцинацию от коронавируса, устроить антиваксерам
В «красных зонах», куда противников вакцинации пригласили главные врачи 11 больниц страны, реально творится невообразимое и люди умирают, но причина
В Ботсване у четырех путешественников был обнаружен новый штамм коронавируса - B.1.1.529 COVID-19 «Омикрон». Примечательно, что все эти люди были
Врач и телеведущий Александр Мясников, который выступает за наращивание темпов вакцинации, в своем Telegram-канале признал ставшие очевидными для
Комитет по здравоохранению Петербурга отказался раскрывать статистику по летальным исходам среди вакцинированных от коронавируса. В ведомстве не
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал, как будет меняться коронавирус со временем. Специалист прогнозирует, что мишенями патогена станут
В Великобритании наблюдается рост заражений COVID-19 среди тех, кто вакцинировался против коронавируса. Об этом 23 ноября сообщается в статистическом
Израильские ученые провели комплексное исследование по выявлению рисков инфицирования ковидом спустя 3-5 месяцев после прохождения вакцинации. Было
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