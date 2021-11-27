Журналисту Мойки78 не заплатили за участие в коммунальном эксперименте «дворник-шеринг» 

Смольный инициировал коммунальный эксперимент под названием «дворник-шеринг». С его помощью губернатор Петербурга Александр Беглов, вероятно, надеется решить проблему с нехваткой дворников и уборочной техники. Суть проекта заключается в том, что любой горожанин может поучаствовать в уборке улиц от снега за незначительную плату. Накануне, 26 ноября, журналист Мойки78 решил написать репортаж об этом эксперименте.

Корреспондент пришел к зданию Жилкомсервиса №1 и представился добровольцем. Там его встретили журналисты Первого канала, а также пресс-секретарь администрации Калининского района Юлия Лебединова. Представители СМИ спросили у мужчины, откуда он узнал о «дворник-шеринге». Однако ответ сотрудника издания не устроил Лебединову, которая попросила его рассказать на камеру, что он якобы узнал о коммунальном эксперименте из группы районной администрации. Также Лебединова придумала и последующие ответы для журналиста.

После интервью мужчина поинтересовался, как много людей записалось на уборку. Как оказалось, в Жилкомсервис позвонили 16 горожан, а поучаствовать в проекте решили только четверо.

Показательно, что в итоге журналисту так и не заплатили. Как рассказала сама Лебединова, корреспондент Мойки78 не получил гонорар, так как не убирал снег, а давал интервью.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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