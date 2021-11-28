Гражданам объяснили, почему в России хотят вооружать врачей

В Сети доступны к просмотру огромное количество видео, на которых можно лицезреть, как недовольные граждане буквально врываются в медучреждения и набрасываются на медиков с кулаками. Но вскоре врачам будет чем за себя постоять. Как пишет ForPost , российские власти могут принять решение о вооружении медиков. У него имеются как сторонники, так и противники.

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов считает ситуацию в регионах накаленной до предела. Глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин с ним полностью солидарен. Говорит, что в последнее время врачей начали массово преследовать родственники умерших от коронавируса пациентов. Хотя они работают день и ночь, занимаясь спасением человеческих жизней.

Угрожали медработникам в Москве, Омске, Тверской и Свердловской области. А сколько медиков наталкивались на неадекватов, к которым приезжали на вызовы! Такой статистики нет, но если бы она велась, многих бы удивила.

«Врачам, хотя бы на скорой помощи, можно разрешить носить оружие для самозащиты или другие специальные средства. В пандемию в России стали чаще нападать на медиков. Их обвиняют, пытаются уголовно преследовать», — прокомментировал Семен Гальперин, настаивающий на необходимости государственной программы по защите врачей.

Кандидат медицинских наук, руководитель частной клиники «Рассвет» Алексей Парамонов считает, что врачам, главная проблема которых сейчас усталость и выгорание, оружие не поможет. Более того, они не должны приезжать к пациенту с пистолетом. Их должен защищать закон. Возможно, было бы целесообразно, чтобы на некоторые вызовы их сопровождали полицейские.

«Я не думаю, что медработникам с оружием в руках стоит выезжать на вызов. У них нет соответствующей квалификации. Неэтично идти к больному со спецсредствами», — убежден Парамонов.

Многие специалисты считают правильным отнести медработников к категории людей, за нападение на которых наступает повышенная ответственность.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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