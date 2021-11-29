Норвежский телеканал TV2: Третья мировая война стучится в европейские двери

В европейских СМИ тема безопасности на континенте все еще остается одной из главных.

Звучат различные прогнозы касательно дальнейшего развития событий. Некоторые аналитики прогнозируют войну Запада и России. Появляются прогнозы касательно войны стран, не входящих в ЕС, против Евросоюза.

Норвежский репортер К. Персен в эфире канала TV2 заявил о том, что «в двери Европы стучится Третья мировая война», передает ИноСМИ .

Он указал, что сейчас наблюдается высокая «концентрация войск у украинских границ».

Персен сослался на заявление начальника Главного управления разведки Украины генерала Буданова, который заявил о том, что «атака пойдет по 5-ти направлениям, среди которых может быть и белорусское». Стоит отметить, что Буданов уже не первый раз говорит о планах России напасть на Украину.

Высказался о возможности атаки России против ЕС научный сотрудник Института оборонных исследований Норвегии Тор Букковол. Он заявил, что стороны уже устали договариваться, и это серьезно повышает риск эскалации. Но кто пойдет первым на обострение, Букковол говорить не стал.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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