Норвежский телеканал TV2: Третья мировая война стучится в европейские двери

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Норвежский телеканал TV2: Третья мировая война стучится в европейские двери
В Мире
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

В европейских СМИ тема безопасности на континенте все еще остается  одной из главных.

Звучат различные прогнозы касательно дальнейшего развития событий. Некоторые аналитики прогнозируют войну Запада и России. Появляются прогнозы касательно войны стран, не входящих в ЕС, против Евросоюза.

Норвежский репортер К. Персен в эфире канала TV2  заявил о том, что «в двери Европы стучится Третья мировая война», передает ИноСМИ.

Он указал, что сейчас наблюдается высокая «концентрация войск у украинских границ».  

Персен сослался на заявление начальника Главного управления разведки Украины генерала Буданова, который заявил о том, что  «атака пойдет по 5-ти направлениям, среди которых может быть и белорусское». Стоит отметить, что Буданов уже не первый раз говорит о планах России напасть на Украину.

Высказался о возможности атаки России против ЕС научный сотрудник Института оборонных исследований Норвегии Тор Букковол. Он заявил, что стороны уже устали договариваться, и это серьезно повышает риск эскалации. Но кто пойдет первым на обострение, Букковол говорить не стал.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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