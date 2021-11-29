Массовые заторы и аварии стали следствием плохой уборки снега в Петербурге

Сильный снегопад в Петербурге привел к автомобильным заторам, которые по сервису «Яндекс. Пробки» оцениваются в девять баллов.

Автомобилисты Петербурга угодили в огромные пробки в вечерний час-пик. В социальных сетях жители города высказывают свое недовольство непогодой и действиями губернатора Петербурга Александра Беглова, который уверял горожан в готовности к зиме.

Однако, как оказалось, 872 снегоуборочных машины и 1165 работников дорожных предприятий не справляются со снегопадом, гололедом и очисткой улиц. Водители не могут добраться до дома по заснеженным улицам, а синоптики обещают, что погода только ухудшится. Если город не начнут активнее чистить от осадков, то к утру ситуация может приобрести более глобальные масштабы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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