Массовые заторы и аварии стали следствием плохой уборки снега в Петербурге

Image 16+
Массовые заторы и аварии стали следствием плохой уборки снега в Петербурге
Санкт-Петербург
Фото: Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сильный снегопад в Петербурге привел к автомобильным заторам, которые по сервису «Яндекс. Пробки» оцениваются в девять баллов.

Автомобилисты Петербурга угодили в огромные пробки в вечерний час-пик. В социальных сетях жители города высказывают свое недовольство непогодой и действиями губернатора Петербурга Александра Беглова, который уверял горожан в готовности к зиме.

Однако, как оказалось, 872 снегоуборочных машины и 1165 работников дорожных предприятий не справляются со снегопадом, гололедом и очисткой улиц. Водители не могут добраться до дома по заснеженным улицам, а синоптики обещают, что погода только ухудшится. Если город не начнут активнее чистить от осадков, то к утру ситуация может приобрести более глобальные масштабы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Массовые заторы и аварии стали следствием плохой уборки снега в Петербурге

Сегодня, 20:59

Долги по зарплате в «Метрострое» привели к забастовке у здания Смольного

Сегодня, 12:44

Тиктокер Ларсаев предложил Урганту стать губернатором Петербурга вместо Беглова

Вчера, 17:39

Журналисту Мойки78 не заплатили за участие в коммунальном эксперименте «дворник-шеринг» 

27-11-2021, 11:23

Власти Петербурга не будут в ближайшее время озвучивать статистику по COVID-19, которая касается вакцинированных

27-11-2021, 09:43

Количество заболевших COVID-19 в Петербурге растет, а меры Беглова эффекта не дают

26-11-2021, 18:54

Пациентов «ковидной» Больницы №40 кормят пловом без мяса и борщом без свеклы

26-11-2021, 18:02

Комздрав Петербурга отказался предоставить статистику по летальности среди вакцинированных

26-11-2021, 14:08

Ненужный мост за 27 млрд рублей планируют построить за счет петербуржцев

26-11-2021, 12:24

Петербуржец: «Врачи сказали, что из-за прививки от ковида я стал разносчиком вируса и заразил свою 6-летнюю дочь»

26-11-2021, 10:23

Вакцинированные петербуржцы в десять раз реже заболевают коронавирусом

25-11-2021, 23:23

Петербуржцы возмущены нехваткой препаратов и проблемами с записью на вакцинацию

25-11-2021, 22:39

В Петербурге врачи доказали безопасность вакцинации для диализных пациентов

25-11-2021, 14:13

Самостоятельная организация питания в школе № 376 выиграла в качестве у частных комбинатов

25-11-2021, 13:06

Руководство Петербурга готово разрешить публичные мероприятия, рискуя здоровьем горожан

24-11-2021, 23:18

Родители потребовали внести «Фирму Флоридан» в реестр недобросовестных поставщиков

24-11-2021, 13:22

В Петербурге проезд на общественном транспорте подорожает на 5 рублей с января 2022 года

23-11-2021, 11:58

В Роспотребнадзоре рассказали о проверке в школе №575 после массового заболевания учеников

22-11-2021, 11:46

В Петербурге сообщили об очередном отравлении школьников

21-11-2021, 14:33

Петербуржцам обещают платить по тысяче рублей за помощь в уборке снега

20-11-2021, 17:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Тысячи людей сообщают о развитии аномальных опухолей после уколов вакциной против COVID-19
  • Вчера, 09:58

Тысячи людей сообщают о развитии аномальных опухолей после уколов вакциной против COVID-19

Вакцины от коронавируса провоцируют развитие аномальных опухолей, о чем поступают сообщения из разных уголков мира. Об этом пишет lifesitenews.com ,

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 в Ботсване выявили только у вакцинированных
  • 27-11-2021, 14:23

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 в Ботсване выявили только у вакцинированных

В Ботсване у четырех путешественников был обнаружен новый штамм коронавируса - B.1.1.529 COVID-19 «Омикрон». Примечательно, что все эти люди были

Профессор Воробьев: осложнения от коронавируса в стране никто толком лечить не хочет, не может или не умеет
  • Вчера, 12:23

Профессор Воробьев: осложнения от коронавируса в стране никто толком лечить не хочет, не может или не умеет

Зачастую пациенты в ковидариях умирают не от COVID-19, а от неправильного лечения осложнений и губительных условий в «красных зонах». Многих смертей

Эпидемиолог Северинов объяснил, почему новый штамм COVID-19 может вызвать катастрофу
  • Вчера, 10:58

Эпидемиолог Северинов объяснил, почему новый штамм COVID-19 может вызвать катастрофу

Всемирная организация здравоохранения на экстренном совещании будет обсуждать ситуацию с новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Южной

В Германии двукратную вакцинацию признали недостаточно эффективной защитой
  • 27-11-2021, 10:58

В Германии двукратную вакцинацию признали недостаточно эффективной защитой

Германия задыхается от коронавируса и сегодня эта страна стала новым эпицентром ковида в Европе. Там ежедневно выявляют большое число случаев

Власти Петербурга не будут в ближайшее время озвучивать статистику по COVID-19, которая касается вакцинированных
  • 27-11-2021, 09:43

Власти Петербурга не будут в ближайшее время озвучивать статистику по COVID-19, которая касается вакцинированных

Власти Санкт-Петербурга не будут в ближайшее время озвучивать статистику по COVID-19, которая касается вакцинированных. Об этом сообщает « Фонтанка

Новости партнеров
Новости партнеров
Профессор Воробьев: После вакцинации число заболевших коронавирусом увеличивается
  • Сегодня, 16:08

Профессор Воробьев: После вакцинации число заболевших коронавирусом увеличивается

Профессор Московской медицинской академии Павел Воробьев заявил, что пока не может сказать, будут ли эффективны существующие вакцины против нового

Врач из Барнаула сообщил, что его уволили за отказ принуждать пациентов к вакцинации от коронавируса
  • Вчера, 12:23

Врач из Барнаула сообщил, что его уволили за отказ принуждать пациентов к вакцинации от коронавируса

Врач скорой помощи одной из больниц в Барнауле сообщил о том, что его отстранили от работы, а позже и уволили из-за невыполнения плана по вакцинации

Норвежский телеканал TV2: Третья мировая война стучится в европейские двери
  • Сегодня, 09:53

Норвежский телеканал TV2: Третья мировая война стучится в европейские двери

В европейских СМИ тема безопасности на континенте все еще остается одной из главных. Звучат различные прогнозы касательно дальнейшего развития

ВОЗ: новый COVID-штамм опасен даже для вакцинированных и переболевших
  • 27-11-2021, 14:18

ВОЗ: новый COVID-штамм опасен даже для вакцинированных и переболевших

Всемирная организация здравоохранения серьезно обеспокоена появлением в мире нового штамма коронавируса B.1.1.529, которому со вчерашнего дня