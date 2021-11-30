Пенсии военных, служивших в РФ и Осетии, могут увеличиться

О повышении пенсий для российских военных, которые служили в Республике Южная Осетия, рассказывает Парламентская газета .

С 30 ноября вступает в силу соглашение, которое нацелено на сохранение уровня социальной поддержки военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, являющихся гражданами Российской Федерации и Республики Южная Осетия. По этому соглашению, российским военным, которые несли службу в Южной Осетии, и военнослужащим из Южной Осетии, служившим в России, при выходе на пенсию включат в выслугу лет время службы по контракту в одной из этих стран. Подписано данное соглашение было еще 10 февраля 2021 года.

Замглавы Минобороны Николай Панков подчеркнул, что после ратификации этих соглашений военнослужащие, проходящие службу по контракту, не потеряют года, и им будут насчитывать пенсию в том числе за периоды службы в России и Южной Осетии. Но важно, чтобы во время прохождения службы военные являлись гражданами одной из стран.

Панков подчеркнул, что данное соглашение позволит улучшить социальное положение военнослужащих, так как позволит повысить выплаты за выслугу лет.

Соглашение будет действовать десять лет, а далее оно может быть продлено автоматически, пока одна из сторон не решит прекратить его действие.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей