Выплаты за вакцинацию пенсионерам в Петербурге начнут начислять в январе 2022 года

С января 2022 года в Петербурге пожилым горожанам начнут начислять выплаты за вакцинацию против коронавируса.

Также получать выплаты будут те пожилые граждане, которые переболеют коронавирусом либо имеющие постоянный медотвод от вакцинации, передает КП .

Информацию об этом сообщил городской комитет по социальной политике.

«Предложения по организации этой системы уже направлены на рассмотрение в администрацию города. Окончательное решение будет принято ориентировочно до 20 декабря», - рассказали в ведомстве.

Планируется, что эти выплаты будут начисляться пожилым петербуржцам автоматически. Это позволит им избежать дополнительных рисков заражения, которые существуют при посещении мест скопления людей.

Отметим, что эксперты призывают уже сейчас начать подготовку к новой волне коронавируса, которая может начаться к концу зимы. Об этом говорит врач и телеведущий Александр Мясников. Он подчеркнул, что новый штамм придет в Россию рано или поздно, поэтому важно, чтобы к моменту, когда он появится в стране, были все необходимые ресурсы для борьбы с ним.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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