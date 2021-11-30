Выплаты за вакцинацию пенсионерам в Петербурге начнут начислять в январе 2022 года

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Выплаты за вакцинацию пенсионерам в Петербурге начнут начислять в январе 2022 года
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

С января 2022 года в Петербурге пожилым горожанам начнут начислять выплаты за вакцинацию против коронавируса.

Также получать выплаты будут те пожилые граждане, которые переболеют коронавирусом либо имеющие постоянный медотвод от вакцинации, передает КП.

Информацию об этом сообщил городской комитет по социальной политике.

«Предложения по организации этой системы уже направлены на рассмотрение в администрацию города. Окончательное решение будет принято ориентировочно до 20 декабря», - рассказали в ведомстве.

Планируется, что эти выплаты будут начисляться пожилым петербуржцам автоматически. Это позволит им избежать дополнительных рисков заражения, которые существуют при посещении мест скопления людей.

Отметим, что эксперты призывают уже сейчас начать подготовку к новой волне коронавируса, которая может начаться к концу зимы. Об этом говорит врач и телеведущий Александр Мясников. Он подчеркнул, что новый штамм придет в Россию рано или поздно, поэтому важно, чтобы к моменту, когда он появится в стране, были все необходимые ресурсы для борьбы с ним.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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