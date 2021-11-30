Петербург замерз: коммунальщики не могут одолеть последствия ночных заносов

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Петербург замерз: коммунальщики не могут одолеть последствия ночных заносов
Санкт-Петербург
Фото: Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В ночь с 29 на 30 ноября в Санкт-Петербурге выпал первый сильный снегопад. Обильные осадки сопровождались сильным ветром до 15 метров в секунду. Об ухудшении погоды накануне предупреждали в Гидрометцентре - главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщал о снегопаде. Однако городские власти оказались не готовы к изменению погодных условий, и утром жители Северной столицы были вынуждены ехать на работу по заснеженным улицам. 

Проигнорированное Смольным предупреждение о снегопаде привело к тому, что неубранные дороги остались скользкими. Из-за этого многие петербуржцы получили травмы – в основном повреждения голеней и лодыжек, а также переломы. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сообщили, что за первые сутки к ним обратилось 32 пациента, пострадавших от гололеда. 

Журналисты ранее писали, что город не готов к выпадению снега. Петербургский парк снегоуборочной техники насчитывает лишь 1700 машин. Этого недостаточно для уборки городских улиц. Эксперты отмечают, что для нормальной уборки нужно на 30-50% больше машин. Но несмотря на недостаток техники, губернатор Александр Беглов решил подарить Красноярску две снегоплавильные установки. 

Критике подверглась и программа городских властей «снежный помощник», призванная компенсировать нехватку дворников. Согласно задумке чиновников, петербуржцы могут подрабатывать, убирая улицы в новогодние праздники, получая 150 рублей в час. Муниципальный депутат Федор Грудин считает, что «дворник-шеринг» не решит городских проблем, поскольку петербуржцы не станут выходить на улицы с лопатами в случае появления больших сугробов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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