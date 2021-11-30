Заваленный сугробами Петербург показал бесполезность программы «дворник-шеринг»

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Заваленный сугробами Петербург показал бесполезность программы «дворник-шеринг»
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Проект Смольного, получивший название «дворник-шеринг», не заинтересовал жителей Петербурга, но вызвал вопросы у коммунальных служб города. Такое впечатление сложилось у журналистов после общения с членами администрации Калининского района, где стартовал проект, и сотрудниками ЖКС города.

По словам вице-губернатора Анатолия Повелия, запуск экспериментального проекта объясняется необходимостью найти дополнительные резервы для помощи коммунальным службам. При губернаторе Александре Беглове состояние коммунальной сферы Северной столицы оставляет желать лучшего.

Проект, стартовавший в Калининском районе, буксует. Петербуржцы не проявили желания заниматься уборкой снега за 150 рублей в час. Корреспондент «Мойки», получивший задание сделать репортаж о первом сборе «снежных помощников», оказался единственным, кто явился к зданию Жилкомсервиса № 1.

Обзвонив ряд ЖКС города, журналисты выяснили, что в большинстве районов коммунальщики ничего не слышали о «дворник-шеринге». 

О ситуации в Калининском районе рассказала пресс-секретарь районной администрации Юлия Лебединова. По ее словам, за две недели позвонили около 20 горожан, но намерение подписать договор выразили только четыре человека. На сегодняшний день соглашение заключили с одним «непрофессиональным дворником». Лебединова заявила, что помощь горожан потребуется лишь в случае сильных снегопадов. 

На момент разговора с Лебединовой метеорологи уже предупредили об ухудшении погоды, но она заверила, что пока в «снежных помощниках» нет необходимости. 

О сильных снегопадах, которые накроют город 30 ноября, предупреждал и главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Красивая зима началась в нашем регионе. Но намечается снежная проблема. Очередной циклон в течение предстоящих суток будет смещаться через центральный район, а Санкт-Петербург окажется в северной его части», – сказал он.

Такой же прогноз сделал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Специалисты не ошиблись – за ночь в городе выпала почти треть месячной нормы осадков.

К утру 30 ноября улицы Петербурга оказались заметены снегом – коммунальщики не смогли справиться со стихией. Это показало неправоту Лебединовой: помощь добровольцев пришлась бы очень кстати.  

Судя по всему, не верят в успех своего проекта и сами чиновники. Та же Лебединова не исключила, что как минимум половина из 20-ти звонивших – журналисты. Примечательно и то, что в других районах «дворник-шеринг» запускать не собираются.

Ранее на сомнительную целесообразность проекта указал муниципальный депутат Федор Грудин. По его мнению, нельзя возлагать надежды на добровольцев. Вряд ли, например, кто-то захочет работать во время новогодних каникул или же в случае чрезмерно обильных снегопадов.

В пресс-службе администрации Калининского района не смогли подтвердить, что со «снежными помощниками» будет заключена страховка на случай травм. А это значит, что «дворник-шеринг» может оказаться не только бесполезным, но и опасным проектом. 

Широкая публика узнала о «дворник-шеринге» после очередного эфира программы «Вечерний Ургант». Телеведущий спел ироничный куплет о проекте на мотив песни Modern Talking.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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