Врач Штурм объяснила, надо ли делать прививку от COVID-19, если есть хронические заболевания

Необходимость вакцинации против COVID-19 при наличии хронических заболеваний прокомментировала врач-терапевт Мария Штурм.

В интервью журналистам она сообщила, что действительно при определенных противопоказаниях вакцинироваться российским препаратом «Спутник V» нельзя. Противопоказания, подчеркнула она, есть ко всем медицинским препаратам, в том числе и к вакцинам. Но важно понимать, что не каждое заболевание – это повод для отказа от вакцинации.

Действительно, при определенных состояниях организма врач может рекомендовать не вакцинироваться. Например, пока в России не одобрена вакцинация от коронавируса для самых маленьких детей и детей младшего школьного возраста. Беременным женщинам и кормящим матерям вакцинироваться рекомендуется при наличии повышенного риска заражения.

Поводом для медотвода может быть тяжелая аллергия в прошлом и повышенная чувствительность к компонентам вакцины.

Временно перенести вакцинацию от коронавируса врач может рекомендовать в период обострения хронических заболеваний. Таким пациентам рекомендуют прививаться спустя две-четыре недели после обострения или выздоровления. Но это правило не распространяется на кишечные инфекции и легкие ОРВИ. В таком случае делать прививку можно, когда температура тела вновь станет нормальной.

Не будут врачи вакцинировать и пациентов, у которых после первой дозы вакцины возникли тяжелые поствакцинальные осложнения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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