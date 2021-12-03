Врач Рошаль: иски против лечащих ковид медиков угрожают здравоохранению

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Врач Рошаль: иски против лечащих ковид медиков угрожают здравоохранению
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль заявил, что юристы и правозащитные организации, специализирующиеся на исках против врачей и клиник, лечащих пациентов с ковидом, стали серьезной угрозой для российского врачебного сообщества и системы здравоохранениях в целом. По словам Рошаля, адвокатские организации формируют спрос на свои услуги. Правозащитники побуждают пациентов подавать в суд на медучреждения для возмещения морального ущерба в случае неблагоприятных последствий при лечении от ковида. Рошаль считает, что с этим явлением надо бороться. 

По его мнению, следует установить на время эпидемии мораторий на судебное преследование медицинских работников. Речь идет о делах, связанных с оказанием медицинской помощи заболевшим коронавирусом, пишет lenta.ru.

Доктор Рошаль отмечает, что российские врачи не располагают требуемой защитой, поэтому есть необходимость в создании системы правовой и страховой безопасности. Президент НМП также упомянул, что за границей при появлении подобной проблемы у докторов ими занимается страховая компания. В России же врачи вынуждены сами выискивать для себя защиту, заявил Рошаль.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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