Врач Рошаль: иски против лечащих ковид медиков угрожают здравоохранению

Сейчас, когда по миру начинает свое шествие новый штамм коронавируса омикрон, многие отечественные эксперты заявляют, что российские вакцины могут
24 ноября мир узнал о новом штамме коронавируса, который впоследствии был назван омикрон. Ученым, чтобы изучить его, необходимо не менее двух недель.
Сообщество британских и корейских ученых определило интервал в вакцинациях, который увеличивает риски смертности от коронавируса. По словам
Многие россияне отечественные вакцины от коронавируса называют скрытными, так как в открытом доступе информация о реальных побочных эффектах, с
Всемирный банк порекомендовал России ускорить темпы охвата населения прививками. Тем более что с технической точки зрения у страны для этого имеется
Поскольку в мире начал распространяться новый омикрон-штамм коронавируса, который существенно отличается, правильно будет сократить сроки
Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов переживает, что россиянам могут разрешить прививаться препаратом от Pfizer. Эта вакцина на
С января 2022 года в Петербурге пожилым горожанам начнут начислять выплаты за вакцинацию против коронавируса. Также получать выплаты будут те пожилые
Специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог и терапевт Владислав Жемчугов рассказал о том, кому противопоказана вакцинация. Доктор медицинских
Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов был потрясен инициативой устраивать оффлайн-экскурсии и онлайн-туры в «красные зоны»
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