Гибель из-за нарушений техники безопасности сотрудника ГУП «Водоканал» пока без комментариев Смольного

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Гибель из-за нарушений техники безопасности сотрудника ГУП «Водоканал» пока без комментариев Смольного
Санкт-Петербург
Фото: Невские новости

Некомпетентность городских властей в вопросе ликвидации последствий снегопада в Петербурге уже привела к трагедии. 3 декабря на одном из снегоплавильных пунктов сотрудник «Водоканала» попал в сепаратор для дробления снега и получил смертельные травмы.  

Администрация предприятия выпустила по этому поводу соответствующее обращение, пообещав разобраться в случившимся и оказать помощь семье погибшего сотрудника. Однако до сих пор ни один из профильных комитетов Смольного так и не прокомментировал несчастный случай. Предпочел не заметить этого трагического случая и губернатор Александр Беглов. Подобное поведение официальных лиц городской администрации вызывает удивление у общественности.  

По данным петербургских СМИ, трагедия на снегоплавильном пункте могла произойти из-за нарушения правил техники безопасности. Источники сообщают, что сотрудников «Водоканала» буквально заставляли нарушать установленные нормы и правила ради ускорения работ по растапливанию снега.   

Молчание Смольного относительно трагической смерти рабочего вызывает вопросы. Непонятно, окажут ли власти помощь семье погибшего, если факт нарушения техники безопасности все же будет установлен.  

На это обстоятельство также обратил внимание адвокат Янис Юкша, отметивший, что иногда получение прибыли становится большим приоритетом, чем сохранение жизни сотрудников на производстве. 

«Есть конкретный собственник конкретной техники, который, очевидно, должен следить за техникой безопасности. Также если проверка этой техники, например, не проводилась, понесут наказание соответствующие должностные лица. Либо же те, кто эту технику поставляли», — считает Янис Юкша.

По мнению экспертов, подозрения в нарушении норм техники безопасности вполне оправданны. Ведь неспособность Смольного подготовить город к зиме в полной мере проявилась после обрушившихся на город снегопадов. Это привело к авральной работе многих коммунальных служб, в том числе и снегоплавильных станций.  

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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