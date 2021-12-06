Гражданам в России, получающим пенсии и зарплаты, советуют готовиться с 7 декабря к их снижению

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Гражданам в России, получающим пенсии и зарплаты, советуют готовиться с 7 декабря к их снижению
Экономика
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Гражданам России, которые получают пенсии и зарплаты, экономисты страны советуют с 7 декабря готовиться к снижению выплат. Об этом пишет издание Primpresshttps://primpress.ru/article/78126.

Речь идет не о фактическом снижении пенсий, социальных пособиях и заработных плат, а об уменьшении в реальном выражении. О том, что оно неизбежно, специалисты пришли к выводам на основе данных, которые подает Росстат.

Под завесу октября нынешнего года средний размер пенсий в стране вышел на уровень 15 851 рубля. Положительным моментом можно было бы считать повышение пенсий на 5,5 процента по сравнению с октябрем 2020 года, если бы не уровень инфляции в стране, который совершенно не дает поводов для оптимизма. И из-за него пенсии в реальном выражении в РФ снижаются в течение года. Например, в феврале произошло реальное снижение пенсий на 0,1 процента. Уже в мае показатель добрался до 0,5 процента, а в июне - до 1 процента.

В сентябре же пенсии стали ниже уже на 1,8 процента в реальном выражении, а в октябре они еще больше уменьшились - на 2,4 процента.

Экономисты убеждены, что столь негативный тренд в декабре 2022 года будет продолжен. Сейчас, к слову, известно, что уровень годовой инфляции в стране превысит 8 процентов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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