Гражданам в России, получающим пенсии и зарплаты, советуют готовиться с 7 декабря к их снижению

Сторонники вакцинации составили петицию в которой требуют, чтобы были открыты данные о прививках. Врачи, ученые, популяризаторы доказательной
Член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили рассказал в эфире передачи «Посоветуйте, доктор», как избежать летального исхода при коронавирусе. По его
Институт Роберта Коха 2 декабря опубликовал отчет, в котором сказано, что все четыре жителя Германии, заразившиеся штаммом коронавируса «Омикрон»,
Доктор экономических наук Валентин Катасонов считает, что известные производители вакцин устроили настоящий диктат, настаивая на тройной вакцинации,
Российская статистика указывает только на благоприятные исходы после вакцинации, когда в других странах фиксируются осложнения и случаи смерти. Так,
В Тюменской области, как и в других российских регионах, ввели ограничения из-за эпидемии коронавируса. По этой причине жители региона стали активнее
Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль заявил, что юристы и правозащитные организации, специализирующиеся на исках против
О том, как повлияет на естественный иммунитет частая вакцинация, рассказали эксперты. Многие россияне задались вопросом, будет ли ухудшаться
Анча Баранова, доктор биологических наук, представляющая Школу системной биологии Университета Джорджа Мейсона, рассказала, почему вакцины от
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, учитывая данные исследований иностранных ученых, рассказал о том, какая вакцина от коронавируса
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