Коммунальщики не успели ликвидировать последствия снегопада к утру 7 декабря

Сильные пробки образовались в Санкт-Петербурге утром 7 декабря. Коммунальные службы не успевают справиться с последствиями снегопада, который прошел накануне.

Петербуржцы обратили внимание, что Смольный продолжает игнорировать проблемы с уборкой в Северной столице. Так, вечером 6 декабря начался снегопад, однако коммунальные службы не успели оперативно отреагировать и очистить улицы к утру. В результате 7 декабря город встал в пробках, а пешеходы жалуются на заваленные дорожки и гололед.

Градоначальник Александр Беглов заявлял, что город полностью готов к зимнему периоду. Однако начало декабря продемонстрировало, что администрация не способна обеспечить необходимый уровень ликвидации осадков. В Петербурге есть свыше 1,7 тысячи снегоуборочных машин, однако 6 декабря работали только 120 единиц , которые, конечно, не смогли справиться с поставленной задачей.

Жители Северной столицы продолжают жаловаться на некачественную уборку снега. К концу недели в городе должно потеплеть и, если осадки начнут таять, то петербуржцы столкнуться с потопами и грязью на дорогах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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