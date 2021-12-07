Коммунальщики не успели ликвидировать последствия снегопада к утру 7 декабря

Доктор экономических наук Валентин Катасонов считает, что известные производители вакцин устроили настоящий диктат, настаивая на тройной вакцинации,
Член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили рассказал в эфире передачи «Посоветуйте, доктор», как избежать летального исхода при коронавирусе. По его
Российская статистика указывает только на благоприятные исходы после вакцинации, когда в других странах фиксируются осложнения и случаи смерти. Так,
В Тюменской области, как и в других российских регионах, ввели ограничения из-за эпидемии коронавируса. По этой причине жители региона стали активнее
Анча Баранова, доктор биологических наук, представляющая Школу системной биологии Университета Джорджа Мейсона, рассказала, почему вакцины от
Российский ученый Игорь Гундаров сообщил о недостоверности данных касательно эпидемиологической ситуации в стране. По мнению ученого, старт
Эпидемиолог Антон Барчук в интервью изданию «Росбалт» (включено Минюстом в реестр СМИ, являющихся иноагентами или выполняющих функции иноагентов, -
О том, как повлияет на естественный иммунитет частая вакцинация, рассказали эксперты. Многие россияне задались вопросом, будет ли ухудшаться
Гражданам России, которые получают пенсии и зарплаты, экономисты страны советуют с 7 декабря готовиться к снижению выплат. Об этом пишет издание
С 30 ноября Санкт-Петербург борется с последствиями снегопада. Эксперты склонны к выводу, что Смольный под руководством губернатора Александра
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