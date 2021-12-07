В ВОЗ назвали обязательную вакцинацию от коронавируса COVID-19 крайней мерой

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге считает обязательную вакцинацию крайней мерой борьбы с новой коронавирусной инфекцией, передает российское информационное агентство РИА Новости.

Клюге уточнил, что страны должны прибегать к данной мере только в случаях, когда другие методы и инструменты оказались неэффективными и не оправдали ожиданий.

«Требования обязательной вакцинации являются крайней мерой и могут применяться только тогда, когда исчерпаны все варианты повышения уровня вакцинации. Они показали свою эффективность в отдельных случаях, но такие требования зависят от контекста», – уточнил представитель ВОЗ.

Рассуждая об обязательной вакцинации, которую жители многих стран расценивают как посягательство на их личные права и свободы, господин Клюге указал на необходимость оценки желаемого эффекта на общественное доверие и уверенность в обществе, а еще на общий уровень вакцинации от ковид.

«Для одного сообщества оно может быть эффективным, тогда как для другого нет. Мой призыв: не требовать обязательной вакцинации и обязательных мер, не обратившись сначала к обществу», - заключил Ханс Клюге.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей