В ВОЗ назвали обязательную вакцинацию от коронавируса COVID-19 крайней мерой

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В ВОЗ назвали обязательную вакцинацию от коронавируса COVID-19 крайней мерой
В Мире
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге считает обязательную вакцинацию крайней мерой борьбы с новой коронавирусной инфекцией, передает российское информационное агентство РИА Новости.

Клюге уточнил, что страны должны прибегать к данной мере только в случаях, когда другие методы и инструменты оказались неэффективными и не оправдали ожиданий.

«Требования обязательной вакцинации являются крайней мерой и могут применяться только тогда, когда исчерпаны все варианты повышения уровня вакцинации. Они показали свою эффективность в отдельных случаях, но такие требования зависят от контекста», – уточнил представитель ВОЗ.

Рассуждая об обязательной вакцинации, которую жители многих стран расценивают как посягательство на их личные права и свободы, господин Клюге указал на необходимость оценки желаемого эффекта на общественное доверие и уверенность в обществе, а еще на общий уровень вакцинации от ковид.

«Для одного сообщества оно может быть эффективным, тогда как для другого нет. Мой призыв: не требовать обязательной вакцинации и обязательных мер, не обратившись сначала к обществу», - заключил Ханс Клюге.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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