Советник Байдена заявил, что США готовят активные ответы на возможную эскалацию со стороны РФ

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Советник Байдена заявил, что США готовят активные ответы на возможную эскалацию со стороны РФ
В Мире
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

В США могут предпринять новые меры в случае, если Россия пойдет на эскалацию ситуации. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Белый дом уже готовит «конкретные, надежные, четкие» меры, нацеленные на то, чтобы оказать давление на Москву. При этом, по его словам, идет работа по дипломатическим каналам, нацеленная на предотвращение обострения и без того непростой ситуации.

«Нам предстоит много работы в предстоящие дни. В то время как мы продолжаем осуществлять контакты по дипломатическим каналам, мы также будем готовиться ко всем непредвиденным ситуациям, как мы это делали уже несколько недель – в том числе посредством подготовки конкретных ответов на российскую эскалацию, если они потребуются - конкретные, надежные, четкие меры», - сказал Салливан.

В США продолжают утверждать, что РФ готовится к военному конфликту с Украиной и уже стягивает войска к украинской границе. Якобы к украинской границе уже направлено более 170 тыс. военных, и их число может быть удвоено за считанные дни.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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