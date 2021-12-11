Пандемия коронавируса продолжается и это разрушает экономики многих стран мира, а штамм «омикрон» лишь ухудшил ситуацию.

В ЮАР, где и выявили «омикрон», которым пугают сейчас мир, как оказалось, достаточно успешно справляются с коронавирусом. Но все же эта страна оказалась в изоляции, и, как считают ее власти, все из-за того, что она не следует вслепую за Западом, а пытается использовать и свои методы борьбы с пандемией, которые, как оказалось, даже успешнее европейских, передает РИА Новости .

Из-за «омикрона» Запад изолировался от ЮАР и ряда других южных стран. Президент ЮАР Сирил Рамафос отмечает, что это «наказание за научную непогрешимость». Что интересно в списке «отказников» оказались Малави и даже Гонконг.

«Омикрон», который, как отмечают ученые ряда стран, может быть менее летальным, чем та же «дельта», попал сразу же в категорию, «вызывающих опасение», и сейчас его Запад использует для того, чтобы снова давить на другие страны, уверены некоторые аналитики.

В частности, Запад продолжает использовать пандемию для того, чтобы диктовать менее развитым государствам свои условия игры. Пандемию хотели использовать и против России. Но в РФ создали первую в мире вакцину от коронавируса, которую, к слову, до сих пор не признает ВОЗ, хотя американские вакцины уже давно одобрены.

Россия, конечно же, не стремится к изоляции и не будет выходить из всех международных институтов, но и принимать беспрекословно правила Запада Москва не намерена. Поэтому Москва работает над тем, чтобы использовать международные организации как инструменты управления, что, к слову, уже успешно делает Китай.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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