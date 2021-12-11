Петербуржцы вынуждены сидеть дома в выходной из-за сосулек и гололеда на улицах

Зимнее утро 11 декабря для жителей Санкт-Петербурга отнюдь не сулит «чудесного дня», как в знаменитом стихотворении русского классика Александра Пушкина. Городские власти вновь остались глухи к предупреждениям синоптиков и не подготовили Северную столицу к грядущему потеплению и дождям.

Ночь с пятницы на субботу ознаменовалась ледяным дождем, прошедшим в некоторых районах города на Неве. Нетрудно представить, во что превратятся до того заснеженные и скользкие улицы. Подведомственные Смольному коммунальщики вновь оказались не слишком расторопными и не успели подготовить город к кардинальной смене температур — из рекордно низких до стремящихся к нулю.

Поскольку на многих улицах и в большинстве дворов Северной столицы Комблаг не обработал пешеходные зоны реагентом или пескосоляной смесью, теперь там едва ли можно будет ходить. За последнюю неделю число случаев травматизма среди городского населения увеличилось. Неудивительно, что в субботу превратившиеся в каток тротуары спровоцируют новые падения и травмы.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Смольный справляется с последствиями циклонов. Только петербуржцам от этих слов не легче. Каждый их шаг по дорогам города сопровождается страхом упасть или оказаться под сорвавшейся с крыши ледяной глыбы, которые местные коммунальщики также не торопятся убирать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей