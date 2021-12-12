Почему умирают люди, привитые вакциной «ЭпиВакКорона»

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Почему умирают люди, привитые вакциной «ЭпиВакКорона»
В России
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

В Волгоградской области зарегистрировано не менее пяти летальных исходов после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», сообщает издание «v1.ru». Но в Минздраве все равно продолжают считать его эффективным, а случаи «прорыва» - единичными.

В Облздраве Волгоградской области журналистам сообщили, что у всех умерших вакцинированных препаратом «ЭпиВакКорона» были тяжелые патологии, которые являются противопоказанием к вакцинации. В целом же в ведомстве сочли вакцину от новосибирского центра «Вектор» такой же эффективной, как и другие препараты.

Врачи также не видят ничего зазорного в том, что используется данная вакцина для вакцинации граждан. Для них главное, что она была одобрена и разрешена к использованию на уровне Минздрава.

Виктор Кабанов, независимый аналитик сообщества Watching COVID-2019.ru, в корне не согласен с позицией чиновников Облздрава. Он уверен, что вакцина бесполезна против агрессивного штамма КВИ.

«Даже в официальных инструкциях к ЭпиВакКороне говорится, что нет данных по уровню защитных антител, которые продуцирует данный препарат. Вдобавок известно, что клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности ЭпиВакКороны не проводились. Поэтому производитель не может дать никаких гарантий, что после применения этого препарата не возникнут серьезные побочные эффекты», - заявил Кабанов.

В интернете о бесполезности данного препарата говорят давно, причем на экспертном уровне. 

«У меня вообще складывается такое впечатление, что "ЭпиВакКорону" развозят в те места, где нет интернета», - говорит аналитик.

Вирусолог Анатолий Альтштейн согласился с тем, что данная российская вакцина является совершенно бесполезной. По сути, это «пустышка», «плацебо». Он указывает на то, что у вакцинированных граждан иммунные проявления, которые можно было бы исследовать, отсутствуют.

«Это даже не вакцина, а скорее, эффект плацебо. Этот препарат не вызывает образования антител к S-белку и антител, нейтрализующих коронавирус. Для меня это совершенно ясно», - заключил ученый.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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