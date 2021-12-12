Биолог Макарова связывает недоверие россиян к вакцинам от COVID-19 с недостатком открытых данных

Эпидемиологическая ситуация в нашей стране все еще сложная, хотя данная ковид-волна и пошла на спад. В России много непривитых граждан, которые на фоне распространяемой антипрививочниками информации, порой откровенно ложной или подтасованной, не только не понимают, зачем им нужна вакцинация, но еще и считают ее опасной.

Кандидат биологических наук и волонтер проекта в поддержку вакцинации Алена Макарова уверена, что за недоверием россиян к вакцинам и вакцинации стоит нехватка либо отсутствие открытых данных о возможных последствиях прививки, об осложнениях.

«Для любого человека — как не специалиста, так и специалиста — очень важно понимать соотношение риска и пользы. Ему важно оценить риски от коронавирусной инфекции, он должен знать, какой процент заболевших, сколько госпитализаций…», — заявила биолог, выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Алена Макарова добавила, что публикация максимально возможного количества исследований по вакцинам может исправить ситуацию.

К слову, недавно группа ученых и врачей начала собирать подписи под обращением к правительству, в котором содержится призыв не скрывать от общественности информацию о пандемии и вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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