В Нидерландах, где вакцинировано 75% населения, резко возросла летальность от ковида

В Нидерландах, где вакцинировано 75% населения - более 90% взрослых людей, резко выросла смертность. Нынешний уровень смертности намного превышает как средние показатели за прошлые годы, так и прошлогодние, когда еще вакцинация не проводилась. Как выяснилось, быстрый рост смертности начался в сентябре, хотя и до этого около двух месяцев смертность превышала ожидаемую. К 5 декабря в стране скончалось более 4300 человек, что на 1300, или на 43%, выше ожидаемых показателей. При этом на коронавирус пришлось только 249 смертей - пятая часть смертности. Можно сказать, что смертность от ковида сейчас такая же, как и год назад. Иными словами, массовая вакцинация не защитила население от заражения и привела к огромному росту смертности в целом.

Как выяснилось, повышенная смертность наблюдается во всех возрастных группах, но среди людей в возрасте старше 80 лет она составляет более 50%. На пожилых приходится основная часть избыточной смертности, а особенно - на граждан, проживающих в домах престарелых. Всего в Нидерландах от ковида, по официальным данным, умерли 20 тыс. человек. Общий рост смертности примерно в два раза превышает это количество.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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