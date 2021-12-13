Жители России требуют от власти четких и ясных ответов о ковид-вакцинации детей

Соцопрос продемонстрировал низкое доверие граждан к программе вакцинации детей против коронавируса, которая уже стартовала в России. Родителей пугает недостаток информации о клинических испытаниях препаратов, а также отсутствие данных о долгосрочном эффекте таких вакцин для детских организмов. Об этом пишет «Новый День».

Согласно заявлению главы общественно-политического движения «Объединение родителей» Инны Гориславцевой, россияне массово не доверяют действиям властей в борьбе с ковидом — особенно касательно всего, что относится к вакцинации детей. Родители возмущены тем, что Минздрав намерен принудительно ввести иммунизацию для детей и подростков, хотя это ограничивает их права.

«За последний год представители органов власти так часто меняли свои показания и заявления в отношении вакцинации детей, что у родителей просто не осталось никакого доверия к Минздраву. Правительство заявляет, что вакцинация является добровольной, но уже хотят ввести закон, что без прививки нельзя посещать учебные заведения», - прокомментировала Инна Гориславцева.

Активистка подчеркнула, что «детскую» вакцину создали и ввели всего за 150 дней, что противоречит всем нормам клинических испытаний.

«Никто из Минздрава или Роспотребнадзора не смог предоставить аргументированные доказательства того, что эта вакцина жизненно необходима для детей. Мы ждем откровенного разговора с достоверными данными, мы ждем все-таки точных, конкретных цифр, мы ждем результатов российских исследований, а не попыток прикрыться какой-то статистикой ВОЗ», - отметила эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей