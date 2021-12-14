Минздрав Германии: COVID-вакцинация 90% населения не остановила бы пандемию коронавируса

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Минздрав Германии: COVID-вакцинация 90% населения не остановила бы пандемию коронавируса
В Мире
Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах

Министерство здравоохранения Германии предоставило прогноз о дальнейшей эпидемиологической ситуации в стране. По мнению специалистов, даже достижение коллективного иммунитета в 90% населения не смогло бы остановить циркуляцию вируса.

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах сообщил о недостаточной эффективности вакцин против коронавируса — в случае столкновения с новыми штаммами, препараты демонстрируют только 35-40% эффективности. Эксперт подчеркнул, что с учетом распространения южноафриканского штамма «омикрон», даже усиленные темпы вакцинации не смогут снизить заболеваемость и смертность от коронавируса. 

«Если бы вакцина была эффективна на 100%, уровня вакцинации в 90% населения было бы достаточно. Но поскольку двойная вакцинация дает лишь 35-процентный эффект против омикрона, то никакие ускоренные темпы иммунизации не дадут положительную тенденцию», - заявил Карл Лаутербах. 

Глава Минздрава ФРГ добавил, что хотя на сегодняшний день не было зарегистрировано большие объемы летальных исходов от нового штамма «омикрон», однако не исключено, что в перспективе эта мутация станет еще более агрессивной, и будет провоцировать тяжелое течение болезни.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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