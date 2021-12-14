Минздрав Германии: COVID-вакцинация 90% населения не остановила бы пандемию коронавируса

В Нидерландах, где вакцинировано 75% населения - более 90% взрослых людей, резко выросла смертность. Нынешний уровень смертности намного превышает
В Волгоградской области зарегистрировано не менее пяти летальных исходов после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», сообщает издание «v1.ru». Но в
Чиновников следует отделить от врачей и лечебного процесса. Медики же должны получить автономность и независимость в принятии решения, это будет
Молекулярный биолог, автор книги «Вирус, который сломал планету» Ирина Якутенко в интервью изданию «Росбалт» (внесен Минюстом РФ в список СМИ,
Министерство здравоохранения Германии предоставило прогноз о дальнейшей эпидемиологической ситуации в стране. По мнению специалистов, даже достижение
Соцопрос продемонстрировал низкое доверие граждан к программе вакцинации детей против коронавируса, которая уже стартовала в России. Родителей пугает
Лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» в Государственной Думе Сергей Миронов ранее обнадежил миллионы российских пенсионеров. В интервью
Эпидемиологическая ситуация в нашей стране все еще сложная, хотя данная ковид-волна и пошла на спад. В России много непривитых граждан, которые на
Член-корреспондент российской академии наук Александр Хохлов из Ярославля считает, что из-за распространяемой антипрививочниками информации борьба с
Анкара заявляя о последовательном выводе иностранных наёмников из Ливии, накануне выборов президента, продолжает стягивать в страну боевиков из
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