Эксперт сравнил инициативу ЕС по газу с «судорогами лягушки в банке»

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Эксперт сравнил инициативу ЕС по газу с «судорогами лягушки в банке»
Экономика
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Новая инициатива Евросоюза по газу похожа на «судороги лягушки в банке». Такое заявление сделал эксперт Виталий Бушуев. Европейская комиссия намерена выдвинуть предложение о совместной покупке газа для стран, которые пожелают участвовать в проекте. Бушуев считает, что этим странам некуда будет деться от поставок газа из России. 

«Скорее всего, это судороги какие-то в надежде на то, что лягушка барахтается и как-то вылезет из банки. Но вылезти им из банки нельзя», — заявил эксперт. 

Бушуев считает, что едва ли европейцы смогут  решить проблему стабилизации газового рынка без закупок российского топлива. По его мнению, спрос на газ будет расти до 2050 года. Поставить топливо из Норвегии или из других стран в достаточных объемах не получится. Поэтому европейцам придется выйти на поставки российского газа. Известно, что цены на «голубое топливо» в Европе с начала года выросли почти на 600%. Европейский газ поднялся до рекордных 128,30 евро за мегаватт-час, пишет pravda.ru.

Между тем эксперты американского информационного агентства  S&P Global Platts, специализирующегося на публикации ценовых котировок на нефть и природный газ, отмечают, что сегодня Россия является основным источником резервных мощностей в мире. Также они подчеркивают, что поставка этих запасов на рынки, которые стремятся восстановить хранилища и удовлетворить спрос, будет доминировать в балансах и ценах в следующем году.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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