Сбербанк проинформировал о новой возможности своих вкладчиков снимать средства со счета

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Сбербанк проинформировал о новой возможности своих вкладчиков снимать средства со счета
Экономика
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Сбербанк проинформировал россиян о новой возможности своих вкладчиков снимать средства со счета, не дожидаясь окончания срока их вложения.

Речь идет о новом вкладе «Промо Управляй». Этот вклад совмещает в себе практически несовместимые вещи. Обычно в банковских вкладах с высокой процентной ставкой снять деньги со счета можно лишь по окончании срока вклада. Но в Сбербанке решили сделать подарок своим вкладчикам. И благодаря этому у россиян появилась возможность снимать часть вложенных средств до определенного неснижаемого остатка. Этот остаток владелец счета устаналивает для себя сам. Максимальная сумма не ограничена, это может быть миллион рублей или 100 миллионов. Ставки по вкладу «Промо Управляй» составляют до 5,38% годовых.

«Вкладчик может снимать или перечислять на карту начисленные проценты. В противном случае они добавляются к общей сумме вклада», - разъясняют специалисты банка.

Открыть вклад «Промо Управляй» сроком на полгода или год можно будет до 30 января 2022 года в любом отделении банка, в банкомате Сбера, и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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