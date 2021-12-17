Сбербанк проинформировал о новой возможности своих вкладчиков снимать средства со счета

Молекулярный биолог, автор книги «Вирус, который сломал планету» Ирина Якутенко в интервью изданию «Росбалт» (внесен Минюстом РФ в список СМИ,
Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что российская вакцина «Спутник V» лучше всех остальных существующих препаратов защитит от
Министерство здравоохранения Германии предоставило прогноз о дальнейшей эпидемиологической ситуации в стране. По мнению специалистов, даже достижение
Амурский врач-пульмонолог Елизавета Шелудько считает, что сосредоточенность на лечении коронавируса будет России и миру дорого стоить. Как известно,
Лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» в Государственной Думе Сергей Миронов ранее обнадежил миллионы российских пенсионеров. В интервью
Россия - страна великих ученых, которая явила миру много нобелевских лауреатов, с высоким уровнем образования жителей. Но ситуация меняется, когда
Вакцинация от коронавируса COVID-19 начнет проходить охотнее, когда люди свыкнутся с этим процессом. О том, что привыкание, вероятно, рано или поздно
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессора Николай Малышев сообщил о том, необходимо ли вакцинироваться людям, которые переболели
Коронавирус, как и многие другие инфекции, оказывает токсичное воздействие на организм. При этом вредные вещества могут накапливаться и на фоне
Председателем совета регионального отделения партии избран Габов Никита Александрович. Также избран новый состав руководящих органов. От новой
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