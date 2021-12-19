Пенсионерам разъяснили, почему не выгодно снимать всю пенсию с карты «Мир»

Пенсионерам выгодно не снимать все начисления с карты «Мир». Тем, кто будет оставлять часть выплат на счету, Сбербанк подготовил бонусы. Речь идет о начислении процентов на остаток денег, имеющихся на карте. Стоит заметить, что проценты будут начисляться ежедневно по ставке в 3,5% годовых. К примеру, если на карте находится 22,5 тысяч рублей, то держатель карты каждый день будет получать дополнительно 2,16 рубля. Если сумма увеличится до 28 тысяч рублей, то прибавка к пенсии составит 2,68 рубля в день.

Получать деньги можно будет один раз в три месяца. Выплата будет зависеть от размера остатка на карте. Если пенсионер снимает с карты всю сумму выплат без остатка, то банк не сможет начислять никакие проценты, пишет primpress.ru .

Напомним, что в нынешнем году Россия окончательно перешла на карту национальной платежной системы «Мир». Все выплаты и пособия перечисляются только на этот банковский пластик, если, конечно, гражданин не выбрал другой способ получения средств.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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