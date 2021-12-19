Немецкий политик Штефан Вайль: Вариант «Омикрон» сильно ударит по непривитым

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Немецкий политик Штефан Вайль: Вариант «Омикрон» сильно ударит по непривитым
В Мире
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Омикрон, новый штамм ковида, может сильно ударить по невакцинированным гражданам. С таким предупреждением выступил министр-президент Нижней Саксонии (ФРГ) Штефан Вайль.

Немецкий политик в этой связи указал на важность вакцинации. Он напомнил, что омикрон распространяется феноменальными темпами. Сделанная прививка, по его мнению, поможет снизить высокую нагрузку на систему здравоохранения. Также глава Нижней Саксонии отметил крайнюю важность бустерной дозы.

Политик сообщил, что ученые взрывной рост заражений прогнозируют на январь 2022 года. Проблема кроется в том, что новая, пятая по счету ковид-волна, будет находиться на вершине четвертой.

«Огромное количество инфекций, которых следует опасаться, делает растущую нагрузку на систему здравоохранения практически неизбежной. Поэтому меры, которые приходится принимать сейчас, являются также превентивной защитой от варианта "омикрон"», - сказал он.

Правительство земли Нижняя Саксония на время рождественских праздников - с 24 декабря нынешнего по 2 января следующего года - взяло так называемый тайм-аут. Затем на территории региона вновь будет установлен уровень предупреждения 3. А это значит, что коронавирусные ограничения вновь будут ужесточены, передает ИА «Красная весна».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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