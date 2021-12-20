Врач Коробка: Выступающие против вакцинации — убийцы

Главврач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка нелицеприятно высказался в адрес противников вакцинации. Доктор считает, что пандемия коронавируса - жестокая война, которая продлится до последнего солдата, а антиваксеров он назвал предателями и убийцами.

«Орущие против вакцинации убивают преднамеренно, а те, кто заблуждается и «боится», — непреднамеренно», - заявил доктор в интервью.

Медик рассказал о том, то в Германии нарушители правил дорожного движения проходят «Идиотен тест».

«Если вы три раза подряд нарушили правила, власти примут вас за идиота и отправят на «Идиотен тест». В этой связи Коробка предлагает тестировать граждан, которые публично агитируют против вакцинации. Врач уверен, что большинство тест на адекватность не пройдет. По ее мнению, к пандемии нельзя относиться несерьезно. Коробка сравнил ситуацию с распространением возбудителя опасной инфекции с Великой Отечественной войной, когда никто не призывал сдаться врагу, а сейчас некоторые активно участвуют в антипрививочной пропаганде. Главврач отмечает, ожесточенные бои во время пандемии, как и на войне, идут ежедневно. А медики, ко всему, ведут сражения за оборудование и лекарства, так как в центре распределяют объемы, учитывая численность населения регионов, а не эпидситуацию. Из-за нехватки медикаментов врачам приходится просить их у коллег из регионов, где уровень заболеваемости ниже», пишет 161.ru .

По мнению врача, выполнить план по вакцинации к Новому году можно, только если люди поймут важность прививки. Коробка назвал себя сторонником того, чтобы людям говорить правду. Если граждане не хотят смотреть страшные истории про ковидные госпитали, то они имеют право не смотреть. Но те, кто хотят знать о происходящем, должны получить такую возможность.

Коробка высказал мнение, что война против вируса не закончится, пока патоген не станет совсем безобидным, а приблизить победу поможет вакцинация.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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