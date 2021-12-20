Медсестра из Берлина о COVID-19: Ситуация не такая критическая, какой ее представляют власти

Портал Anonymousnews опубликовал видеообращение медсестры ковид-госпиталя из Берлина, в котором она рассказывает о реальной ситуации в сфере здравоохранения Германии, пишет ЦарьГрад. Ролик быстро стал вирусным и начал распространяться по сети. Оценил сказанное немецким медиком и доктор медицинских наук из России, профессор Владислав Шафалинов.

Манфред Улекс Линда уже 25-й год работает медсестрой. Сейчас - в ковид-госпитале. Она видит, как на самом деле обстоят дела с заболеваемостью, и не может понять, почему вокруг COVID все еще большая шумиха.

Ситуация не такая критическая, какой ее представляют рядовые немцы и пытаются представить власти.

По словам медсестры, инфекционные блоки стационаров сейчас заполнены преимущественно пациентами, которые должны были бы находиться в профильных блоках. Так, в Германии сложилась практика отправлять в ковидарии больных не по показанию, а только потому, что тест на ковид оказался положительным. Поэтому в госпиталях для больных коронавирусом лежат матери с грудничками, больные с переломами конечностей и так далее. Все они переносят инфекцию в легкой форме, но тест получили положительный.

«Почему вы подыгрываете?», - вопрошает женщина всех жителей Германии.

При этом она признает, что тяжелые случаи коронавируса есть. Но, подчеркивает, они наблюдаются и при каждой волне гриппа.

«В каждой волне гриппа умирают молодые люди и дети. Даже больше, чем от ковида! Но тебя это не волнует, потому что ты хочешь бояться!», - обратилась медсестра к своему зрителей.

Профессор Владислав Шафалинов предположил, что немка раскрыла ту самую правду, о которой предпочитают не говорить. Доктор наук считает, что сказанное ею может происходить в реальности.

«Доказательств у меня нет, но судя по тому, что я видел в Германии лично, это не исключено», - написал он в своем Телеграм-канале.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей