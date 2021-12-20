В Финляндии хотят ввести ограничения для вакцинированных от коронавируса

В Финляндии власти готовят ограничения, которые будут распространяться и на вакцинированных от коронавируса граждан страны. Их уже анонсировал директор ведомства здравоохранения и соцзащиты Маркку Тервахаута в эфире телерадиокомпании YLE, пишет ИА «Красная весна».

В связи со стремительным распространением по миру нового омикрон-штамма чиновники пытаются не допустить новой вспышки, которая, учитывая возможность варианта обходить вакцины, будучи при этом сильно заразным, возможна среди всех групп населения: вакцинированных, получивших «паспорт здоровья» из-за раннее перенесенного COVID-19 или благодаря краткосрочному тесту, а также непривитых.

«В ближайшее время могут быть введены ограничения, которые нельзя будет обойти с помощью коронапаспорта. Причиной служит распространение варианта омикрон среди вакцинированных», — проинформировал граждан Тервахаута.

Власти страны рассматривают разные варианты введения ограничений, в том числе для вакцинированных. Акцент делается на том, что омикрон одинаково опасен как для непривитых, так и для привитых.

В Финляндии от коронавируса вакцинировано 74 процента населения (взрослые и дети), но невзирая на это число заражений для страны продолжает оставаться высоким.

15 декабря сообщалось о 2?225 новых случаях COVID-19, а в конце ноября летальных исходов было столько же, как и в марте 2020 года, когда в среднем от коронавируса умирали за сутки по 11 человек.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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