В Финляндии хотят ввести ограничения для вакцинированных от коронавируса

Image 16+
В Финляндии хотят ввести ограничения для вакцинированных от коронавируса
В Мире
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

В Финляндии власти готовят ограничения, которые будут распространяться и на вакцинированных от коронавируса граждан страны. Их уже анонсировал директор ведомства здравоохранения и соцзащиты Маркку Тервахаута в эфире телерадиокомпании YLE, пишет ИА «Красная весна».

В связи со стремительным распространением по миру нового омикрон-штамма чиновники пытаются не допустить новой вспышки, которая, учитывая возможность варианта обходить вакцины, будучи при этом сильно заразным, возможна среди всех групп населения: вакцинированных, получивших «паспорт здоровья» из-за раннее перенесенного COVID-19 или благодаря краткосрочному тесту, а также непривитых.

«В ближайшее время могут быть введены ограничения, которые нельзя будет обойти с помощью коронапаспорта. Причиной служит распространение варианта омикрон среди вакцинированных», — проинформировал граждан Тервахаута.

Власти страны рассматривают разные варианты введения ограничений, в том числе для вакцинированных. Акцент делается на том, что омикрон одинаково опасен как для непривитых, так и для привитых.

В Финляндии от коронавируса вакцинировано 74 процента населения (взрослые и дети), но невзирая на это число заражений для страны продолжает оставаться высоким.

15 декабря сообщалось о 2?225 новых случаях COVID-19, а в конце ноября летальных исходов было столько же, как и в марте 2020 года, когда в среднем от коронавируса умирали за сутки по 11 человек.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Финляндии хотят ввести ограничения для вакцинированных от коронавируса

Сегодня, 12:13

Медсестра из Берлина о COVID-19: Ситуация не такая критическая, какой ее представляют власти

Сегодня, 12:08

Немецкий политик Штефан Вайль: Вариант «Омикрон» сильно ударит по непривитым

Вчера, 14:13

Генерал Лаваль: Французская армия не продержится в высокоинтенсивных боях дольше двух суток

18-12-2021, 21:53

Американские отставные генералы предсказали гражданскую войну в США

18-12-2021, 15:28

Финляндия усилила антикоронавирусные ограничения для въезжающих в страну россиян

16-12-2021, 16:48

Минздрав Германии: COVID-вакцинация 90% населения не остановила бы пандемию коронавируса

14-12-2021, 16:08

В Нидерландах, где вакцинировано 75% населения, резко возросла летальность от ковида

13-12-2021, 22:48

Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах

11-12-2021, 18:48

Эксперты: Запад используют коронавирус, чтобы давить на другие страны

11-12-2021, 17:13

Советник Байдена заявил, что США готовят активные ответы на возможную эскалацию со стороны РФ

8-12-2021, 11:53

В ВОЗ назвали обязательную вакцинацию от коронавируса COVID-19 крайней мерой

7-12-2021, 17:08

Профессор Шафалинов: в США растет летальность среди полностью вакцинированных против COVID-19 пациентов

30-11-2021, 18:58

Ученые: обнаруженный в Южной Африке штамм коронавируса сделает вакцины неэффективными

29-11-2021, 12:58

Норвежский телеканал TV2: Третья мировая война стучится в европейские двери

29-11-2021, 09:53

Чад стал главным убежищем террористов, бежавших из ЦАР

28-11-2021, 13:03

Гражданам объяснили, почему в России хотят вооружать врачей

28-11-2021, 05:28

ВОЗ: новый COVID-штамм опасен даже для вакцинированных и переболевших

27-11-2021, 14:18

Россия дала Турции военный ответ за сбитый шесть лет назад бомбардировщик Су-24

25-11-2021, 12:38

Европейские власти заявили о новой молниеносной волне COVID-19

23-11-2021, 11:28

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Швеции ученые выявили, что вакцины от ковида истощают иммунную систему человека
  • 17-12-2021, 19:08

В Швеции ученые выявили, что вакцины от ковида истощают иммунную систему человека

Ученые заявили о серьезных проблемах, связанных с вакцинацией. Дело в том, что вакцина не обеспечивает защиту от коронавируса. Напротив, велика

Кардиохирург Федоров: в пандемии коронавируса приближается момент истины
  • Сегодня, 12:53

Кардиохирург Федоров: в пандемии коронавируса приближается момент истины

В пандемии коронавируса приближается «момент истины», считает известный российский врач-кардиохирург Алексей Федоров. Подождать осталось всего

Пенсионерам разъяснили, почему не выгодно снимать всю пенсию с карты «Мир»
  • Вчера, 10:23

Пенсионерам разъяснили, почему не выгодно снимать всю пенсию с карты «Мир»

Пенсионерам выгодно не снимать все начисления с карты «Мир». Тем, кто будет оставлять часть выплат на счету, Сбербанк подготовил бонусы. Речь идет о

В Финляндии хотят ввести ограничения для вакцинированных от коронавируса
  • Сегодня, 12:13

В Финляндии хотят ввести ограничения для вакцинированных от коронавируса

В Финляндии власти готовят ограничения, которые будут распространяться и на вакцинированных от коронавируса граждан страны. Их уже анонсировал

Биоинженер Кудрявцев рассказал, почему на упаковках российской вакцины указан адрес ЕС
  • 17-12-2021, 19:08

Биоинженер Кудрявцев рассказал, почему на упаковках российской вакцины указан адрес ЕС

Сегодня в России ведутся жаркие споры о необходимости детской вакцинации от коронавируса. К этому обсуждению добавилась еще одна тема, которая очень

Юрист Сивакова: части российских пенсионеров в 2022 году дважды повысят выплаты
  • Вчера, 13:18

Юрист Сивакова: части российских пенсионеров в 2022 году дважды повысят выплаты

Юрист Ирина Сивакова, рассказывая о повышении пенсий в РФ в 2022 году, заявила, что некоторых граждан на заслуженном отдыхе ждет двукратное

Новости партнеров
Новости партнеров
Медсестра из Берлина о COVID-19: Ситуация не такая критическая, какой ее представляют власти
  • Сегодня, 12:08

Медсестра из Берлина о COVID-19: Ситуация не такая критическая, какой ее представляют власти

Портал Anonymousnews опубликовал видеообращение медсестры ковид-госпиталя из Берлина, в котором она рассказывает о реальной ситуации в сфере

Генерал Лаваль: Французская армия не продержится в высокоинтенсивных боях дольше двух суток
  • 18-12-2021, 21:53

Генерал Лаваль: Французская армия не продержится в высокоинтенсивных боях дольше двух суток

Бойцы французской армии и двух суток не продержатся в высокоинтенсивной войне. Такое предположение сделал генерал Эрик Лаваль. По его мнению, внешне

Перечислены четыре причины быстрого исчезновения антител к коронавирусу
  • 18-12-2021, 17:03

Перечислены четыре причины быстрого исчезновения антител к коронавирусу

Возраст от 55 лет и старше, наличие у человека хронических заболеваний, особенности его врожденного иммунитета и прием лекарств-иммуносупрессоров -

Минздрав Израиля заявил о необходимости введения четвертой дозы вакцины для пожилых
  • Вчера, 13:18

Минздрав Израиля заявил о необходимости введения четвертой дозы вакцины для пожилых

В Израиле заговорили о необходимости введения четвертой дозы вакцины от ковида. В частности, в интервью израильскому Channel 12 News глава Минздрава

В 2022 году граждан в России ждут четыре новых налога