Кардиохирург Федоров: в пандемии коронавируса приближается момент истины

В пандемии коронавируса приближается «момент истины», считает известный российский врач-кардиохирург Алексей Федоров. Подождать осталось всего несколько недель, и тогда станет понятным, насколько эффективны вакцины и действительно ли омикрон реально слабее своих предшественников.

Наблюдать приходится на примере Великобритании, говорит врач. Именно эту страну омикрон выбрал для своей презентации. Там сначала декабря заболеваемость коронавирусом выросла с 45 до 92 тысяч в сутки, что, впрочем, неудивительно, учитывая перегруженность аэропорта Хитроу.

В России новый штамм тоже есть, и, подчеркивает Федоров, это не 25 случаев, о которых нам рассказали. Распространяться он будет быстро, и ввозится не только из ЮАР, но скорее из Туманного Альбиона, особенно если принять во внимание, «сколько отпрысков получают там среднее или высшее образование».

Омикрону, вспышка которого приходится на спад дельты, необходимо некоторое время для «заземления». За этим не станет, считает Федоров. Уже в ближайшее время может наступить момент истины.

«Именно соотношение инфицированных к умершим будет основополагающей характеристикой омикрона. Как меняется это соотношение, станет ясно через две-три недели, подъем летальности всегда отстает от увеличения количества случаев с небольшим зазором. Если число погибших сильно не возрастет – значит, вакцины работают, и/или омикрон действительно «слабее» своих предшественников», - пояснил кардиохирург.

Ранее, напомним, в Великобритании сообщили о том, что на счету нового омикрон-штамма уже семь жертв.

Федоров указал, что если количество летальных исходов резко пойдет вверх – это будут скверные новости.

«Особенно, если среди умерших появится много вакцинированных и переболевших. Тогда… Столько уже было в эту пандемию «моментов истины» – и вот приближается очередной. Все проходит, пройдет и это», - заключил врач.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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