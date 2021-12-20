Кардиохирург Федоров: в пандемии коронавируса приближается момент истины

Image 16+
Кардиохирург Федоров: в пандемии коронавируса приближается момент истины
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

В пандемии коронавируса приближается «момент истины», считает известный российский врач-кардиохирург Алексей Федоров. Подождать осталось всего несколько недель, и тогда станет понятным, насколько эффективны вакцины и действительно ли омикрон реально слабее своих предшественников.

Наблюдать приходится на примере Великобритании, говорит врач. Именно эту страну омикрон выбрал для своей презентации. Там сначала декабря заболеваемость коронавирусом выросла с 45 до 92 тысяч в сутки, что, впрочем, неудивительно, учитывая перегруженность аэропорта Хитроу.

В России новый штамм тоже есть, и, подчеркивает Федоров, это не 25 случаев, о которых нам рассказали. Распространяться он будет быстро, и ввозится не только из ЮАР, но скорее из Туманного Альбиона, особенно если принять во внимание, «сколько отпрысков получают там среднее или высшее образование».

Омикрону, вспышка которого приходится на спад дельты, необходимо некоторое время для «заземления». За этим не станет, считает Федоров. Уже в ближайшее время может наступить момент истины.

«Именно соотношение инфицированных к умершим будет основополагающей характеристикой омикрона. Как меняется это соотношение, станет ясно через две-три недели, подъем летальности всегда отстает от увеличения количества случаев с небольшим зазором. Если число погибших сильно не возрастет – значит, вакцины работают, и/или омикрон действительно «слабее» своих предшественников», - пояснил кардиохирург.

Ранее, напомним, в Великобритании сообщили о том, что на счету нового омикрон-штамма уже семь жертв.

Федоров указал, что если количество летальных исходов резко пойдет вверх – это будут скверные новости.

«Особенно, если среди умерших появится много вакцинированных и переболевших. Тогда… Столько уже было в эту пандемию «моментов истины» – и вот приближается очередной. Все проходит, пройдет и это», - заключил врач.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Кардиохирург Федоров: в пандемии коронавируса приближается момент истины

Сегодня, 12:53

Врач Коробка: Выступающие против вакцинации — убийцы

Сегодня, 11:58

Минздрав Израиля заявил о необходимости введения четвертой дозы вакцины для пожилых

Вчера, 13:18

Врач Никифорова: Медленные темпы вакцинации привели к тому, что коронавирус получил возможность мутировать

Вчера, 12:53

Перечислены четыре причины быстрого исчезновения антител к коронавирусу

18-12-2021, 17:03

Биоинженер Кудрявцев рассказал, почему на упаковках российской вакцины указан адрес ЕС

17-12-2021, 19:08

Академик РАН Зверев выступил против начала вакцинации детей от коронавируса в РФ

17-12-2021, 17:48

Ранее болевшая COVID-19 россиянка рассказала, как перенесла омикрон-штамм

17-12-2021, 17:48

Инфекционист Малышев заявил, что нужно прививаться тем, кто перенес COVID-19 бессимптомно

16-12-2021, 17:23

Инфекционист Малышев уверен, что россияне привыкнут к вакцине от COVID-19

16-12-2021, 17:23

Академик РАН Зверев: за неполный год зафиксировано 2,5 млн случаев осложнений после вакцинации от COVID-19

15-12-2021, 17:13

Врач Евдокименко назвал алгоритм детоксикации после COVID-19 на дому

15-12-2021, 17:08

Биолог Якутенко: если бы человек не вмешался, пандемия бы закончилась быстро

14-12-2021, 17:28

Академик Хохлов назвал взгляды противников вакцинации заблуждением Средневековья

13-12-2021, 17:23

Доцент Ануфриев: необходимо отделить чиновников от врачей и лечебного процесса

13-12-2021, 17:23

ФГБУ: Дети противников прививок чаще остальных заражаются коронавирусом

11-12-2021, 18:48

CDC: штамм омикрон чаще поражает полностью COVID-вакцинированных

11-12-2021, 14:13

Профессор Эдмундс: для защиты от омикрон-штамма коронавируса нужно прививать пятилетних

10-12-2021, 18:18

Российские педиатры неоднозначно высказались о вакцинации маленьких детей

10-12-2021, 18:13

Глава минздрава Германии назвал две дозы вакцины недостаточными — необходима третья

9-12-2021, 12:58

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Швеции ученые выявили, что вакцины от ковида истощают иммунную систему человека
  • 17-12-2021, 19:08

В Швеции ученые выявили, что вакцины от ковида истощают иммунную систему человека

Ученые заявили о серьезных проблемах, связанных с вакцинацией. Дело в том, что вакцина не обеспечивает защиту от коронавируса. Напротив, велика

Кардиохирург Федоров: в пандемии коронавируса приближается момент истины
  • Сегодня, 12:53

Кардиохирург Федоров: в пандемии коронавируса приближается момент истины

В пандемии коронавируса приближается «момент истины», считает известный российский врач-кардиохирург Алексей Федоров. Подождать осталось всего

Пенсионерам разъяснили, почему не выгодно снимать всю пенсию с карты «Мир»
  • Вчера, 10:23

Пенсионерам разъяснили, почему не выгодно снимать всю пенсию с карты «Мир»

Пенсионерам выгодно не снимать все начисления с карты «Мир». Тем, кто будет оставлять часть выплат на счету, Сбербанк подготовил бонусы. Речь идет о

В Финляндии хотят ввести ограничения для вакцинированных от коронавируса
  • Сегодня, 12:13

В Финляндии хотят ввести ограничения для вакцинированных от коронавируса

В Финляндии власти готовят ограничения, которые будут распространяться и на вакцинированных от коронавируса граждан страны. Их уже анонсировал

Биоинженер Кудрявцев рассказал, почему на упаковках российской вакцины указан адрес ЕС
  • 17-12-2021, 19:08

Биоинженер Кудрявцев рассказал, почему на упаковках российской вакцины указан адрес ЕС

Сегодня в России ведутся жаркие споры о необходимости детской вакцинации от коронавируса. К этому обсуждению добавилась еще одна тема, которая очень

Юрист Сивакова: части российских пенсионеров в 2022 году дважды повысят выплаты
  • Вчера, 13:18

Юрист Сивакова: части российских пенсионеров в 2022 году дважды повысят выплаты

Юрист Ирина Сивакова, рассказывая о повышении пенсий в РФ в 2022 году, заявила, что некоторых граждан на заслуженном отдыхе ждет двукратное

Новости партнеров
Новости партнеров
Медсестра из Берлина о COVID-19: Ситуация не такая критическая, какой ее представляют власти
  • Сегодня, 12:08

Медсестра из Берлина о COVID-19: Ситуация не такая критическая, какой ее представляют власти

Портал Anonymousnews опубликовал видеообращение медсестры ковид-госпиталя из Берлина, в котором она рассказывает о реальной ситуации в сфере

Генерал Лаваль: Французская армия не продержится в высокоинтенсивных боях дольше двух суток
  • 18-12-2021, 21:53

Генерал Лаваль: Французская армия не продержится в высокоинтенсивных боях дольше двух суток

Бойцы французской армии и двух суток не продержатся в высокоинтенсивной войне. Такое предположение сделал генерал Эрик Лаваль. По его мнению, внешне

Перечислены четыре причины быстрого исчезновения антител к коронавирусу
  • 18-12-2021, 17:03

Перечислены четыре причины быстрого исчезновения антител к коронавирусу

Возраст от 55 лет и старше, наличие у человека хронических заболеваний, особенности его врожденного иммунитета и прием лекарств-иммуносупрессоров -

Минздрав Израиля заявил о необходимости введения четвертой дозы вакцины для пожилых
  • Вчера, 13:18

Минздрав Израиля заявил о необходимости введения четвертой дозы вакцины для пожилых

В Израиле заговорили о необходимости введения четвертой дозы вакцины от ковида. В частности, в интервью израильскому Channel 12 News глава Минздрава

В 2022 году граждан в России ждут четыре новых налога